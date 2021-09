Partidul AUR a anunțat depunerea moțiunii de cenzură anti-Cîțu: „Nu pică dacă partidele nu sunt ghidate de la palate și servicii”

AUR și USR-PLUS au anunțat depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Copreședinții George Simion și Claudiu Târziu au făcut primele declarații pe acest subiect.

„E o moțiune semnată de alte forțe politice, cu care nu ne-am aliat și nu ne vom alia. Singurul punct comun este demiterea guvernului Cîțu, premierul și toți miniștrii care și-au bătut joc de români, de 9 luni de zile. Nicio forță politică nu a avut curajul de aface acest pas, ne-am asumat depunerea moțiunii din prima zi a sesiunii parlamentare și astăzi, după 3 zile, avem semnăturile necesare, 122 de semnături și săptămâna viitoare va fi citită în plenul reunit și sperăm să fie votată cât mai repede, pentru a reîincepe construcția României”, a declarat George Simion.

„E bine să reținem că noi, AUR, am anunțat că vom depune moțiune de cenzură cu sprijinul altor forțe politice, de 2 săptămâni. Am cerut unor alte partide să inițieze procedurile, dar au amânat, așa că am trecut la treabă. Textul era gata pe 1, un text de 18 pagini inițial. În urma discuției cu cei de la USR am mai ajustat textul, dar în liniile lui generale și a reproșurilor legitime ale electoratului, a rămas la fel.

Mă bucur că cei de la USR au lăsat orgoliul la o parte și tragem ca cei de la PSD, care au amânat decizia, să dovedească faptul că sunt de partea poporului și să voteze acest guvern distrugător pentru România”, a declarat Claudiu Târziu.

„Moțiunea nu pică dacă partidele din Parlament nu sunt ghidate din altă parte, de la palate și servicii. Nu este normal să fie implicare în viața poltiică din partea președintelui și a altor instituții. Ne sumăm să spunem acest lucru. Președintele Iohannis îl ține în brațe pe Cîțu, și-a dorit să-și numească propriii procurori la DIICOT și parchete.

Pentru ca România să trăiască, e nevoie ca Guvernul Cîțu să plece. Formal, acest guvern se dezintegrează. Nu e o victorie a AUR, ci a tuturor românilor.

Din această seară, Guvernul Cîțu nu mai există. Domnul Florin Cîțu și restul miniștrilor își pot lua bagajele de la Palatul Victoria.

Florin Cîțu nu se va întoarce la Palatul Victoria, într-un Guvern minoritar, decât dacă PSD îi va ține spatele.

(…) PSD-ul să facă ceea ce trebuie, să voteze moțiunea, așa cum le-au cerut alegătorii, să nu le țină spatele!”, a mai transmis George Simion.