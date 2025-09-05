B1 Inregistrari!
Pensiile magistraților, pe masa CCR. Bogdan Matei (PSD): „Când vine vorba de deciziile CCR, strict pe acest segment, sigur că ai emoții, pentru că întotdeauna a dat dreptate magistraților” (VIDEO)

Ana Maria
05 sept. 2025, 16:18
Sursa foto: Facebook / @Bogdan-Constantin Matei

Bogdan Matei, președintele ANS și fost senator PSD, a discutat în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, despre Legea privind pensiile magistraților, care a fost atacată la CCR, de către ÎCCJ. Fostul senator a declarat că nu ai cum să nu ai „emoții” cu privire la deciziile CCR pe acest subiect, având în vedere că, în trecut, Curtea a dat întotdeauna dreptate magistraților.

Bogdan Matei consideră că statul român recunoaște munca magistraților, deoarece aceștia au cele mai mari salarii din România.

Ce a spus Bogdan Matei despre Legea privind pensiile magistraților

“Când vine vorba de deciziile Curții Constituționale, strict pe acest segment, sigur că ai emoții, pentru că întotdeauna Curtea Constituțională a dat dreptate magistraților. Însă, din punctul meu de vedere, eu am, totuși, câteva întrebări, și anume: 1. Dacă statul român recunoaște munca acestora printr-o salarizare corespunzătoare? Din punctul meu de vedere, da, pentru că au cele mai mari salarii din România.

Ori din acest punct de vedere, le recunoaște meritele acestor oameni care, sigur, pe bună dreptate.

2. Invocă dumnealor faptul că nu mă au voie să mai facă alte activități conexe, iarăși e corect, dar statul român te plătește astfel încât să ai o anumită siguranță și un trai decent.

3. Statul român a spus în felul următor, că ne dorinm să ajungem la principiul contributivității la pensie. E corect, dar la dumnealor nu aplicăm acest principiu. De ce? Am luat în considerare volumul de muncă, dar și lucrurile ce sunt interzise de lege și atunci am considerat, bine, domne, hai să-ți calculăm și ceea ce nu intră în partea aceasta de necontributivitate. Și dacă cineva îmi spune mie că statul român nu i-a calculat corect, adică 70%, la pensie, înseamnă că iarăși noi avem o problemă în a aprecia munca acestor oameni”, a declarat Bogdan Matei.

Ce avantaje au magistrații

“În ceea ce privește dialogul cu dumnealor, știți că a fost un dialog, dar fără niciun rezultat. Noi am spus ceva, dumnealor au spus ceva. În momentul de față, dacă Guvernul României și-ar fi propus ca la nivelul magistraților și asimilați magistraților să le reducă doar diurna de deplasare, care este 0,2% pe zi din salariul tralala, scuzați-mă expresia, tot n-am fi ajuns la un consens.

Deci tot ne-ar fi contestat și tot ar fi mers în justiție. Ori, din punctul nostru de vedere, lucrurile, ca și membru în acest executiv, e adevărat, în eșalonul 2, eu cred în felul următor, că statul român te răsplătește corespunzător cu o salarizare corectă în conformitate cu ceea ce se trăiește astăzi în România.

2. Statul român ți-a lăsat în continuare aceste avantaje pe perioada în care tu ești forța activă pe piața de muncă. Deci nu ți-a luat nimic, nici din diurne, nici din medicamente gratuite, nici din ochelari, nici din consult și nici din multe alte lucruri pe care tu le ai: chirie și așa mai departe.

3. Statul român ți-a acordat la fel demnitate ca în perioada în care tu te vei pensiona și pe toată perioada în care vei primi pensie să primești o pensie decentă și printre cele mai mari din România, comparativ cu restul oamenilor pensionari, care muncesc până la 65 de ani. Mai mult de atât, ți-a lăsat și o plajă de 10 ani de zile, astfel încât să poți să reglezi acest sistem pe care noi de cele mai multe ori îl considerăm inichitabil. Mai mult de atât, am revenit, că știți că l-am mai votat odată, l-am mai modificat o dată și tot în această situație am fost.

Ori cred că de data aceasta, cu toții, legal sau nelegal, pentru că nu sunt de specialitate și membrii Curții Constituționale trebuie să înțeleagă doar acest aspect, că statul român, pentru domniile lor, acordă respectul cuvenit printr-o salarizare și o pensie corectă, în conformitate cu nivelul de trai din România”, a mai adăugat președintele ANS.

