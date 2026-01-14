B1 Inregistrari!
Guvernul nu vrea să renunțe la „Lista rușinii" pentru datornici. Unde va putea fi văzută

14 ian. 2026, 08:00
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum sună proiectul de lege al reformei administrației locale
  2. Unde va fi publicată „Lista rușinii” a datornicilor, potrivit prevederilor din proiectul de lege 
  3. Guvernul a anunțat în proiectul de lege crearea și unei alte liste cu cetățeni

Guvernul a publicat proiectul de lege care prevede reforma administrației locale. Dacă acesta va fi aprobat, o serie de cheltuieli și funcții vor dispărea pentru ca România să poată să atingă obiectivul asumat pentru deficitul bugetar. Denumit „Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale”, textul a fost publicat de Ministerul Dezvoltării, pe site-ul oficial. În următoarea perioadă, legea se va afla în dezbatere publică, ceea ce înseamnă că cetățenii pot face recomandări, de care însă, Guvernul nu este obligat să țină cont.

Cum sună proiectul de lege al reformei administrației locale

„Proiectul de lege vizează instituirea unor măsuri fiscal-bugetare şi are drept scop creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale în vederea consolidării sustenabilității financiare a României prin limitarea cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale și creșterea veniturilor, astfel încât finanțarea categoriilor de servicii publice destinate cetățenilor să se poată susține din fonduri publice.

Pentru atingerea acestui scop […] sunt instituite o serie de măsuri, astfel încât să se asigure respectarea angajamentelor asumate de România în ceea ce priveşte încadrarea în ținta de deficit bugetar, prin diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor şi autorităților publice centrale și locale, și respectiv, prin creșterea veniturilor bugetare ale unităților administrativ-teritoriale”, se spune în prezentarea de pe site-ul ministerului menționat.

Unde va fi publicată „Lista rușinii” a datornicilor, potrivit prevederilor din proiectul de lege 

Proiectul propune prevederi specifice, atât pentru românii cu datorii, cât și pentru contribuabilii care sunt la zi cu plata taxelor și impozitelor. Lista datornicilor, cunoscută și ca „Lista rușinii”, ar urma să fie publicată de organele fiscale și ar conține inclusiv banii restanți pe care firmele sau persoanele fizice trebuie să le achite la bugetul de stat

„Se extinde obligația organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice, care au obligații fiscale restante și cuantumul acestora, promovând transparența fiscală”.

Textul mai spune că „se clarifică modalitatea de publicare a listelor, specificând că pentru creanțele fiscale administrate de organele fiscale locale publicarea se face prin dispoziție a autorității executive și în Monitorul Oficial Local”.

Urmează să se facp rectificări despre informațiile care trebuie menționate pentru persoanele fizice.

Guvernul a anunțat în proiectul de lege crearea și unei alte liste cu cetățeni

În opoziție cu „Lista rușinii”, va fi implementată și o listă cu cei care și-au achitat la termen taxele și impozite.

„La dispozițiile privind publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii restante se introduce obligativitatea ca atât contribuabilii persoane fizice, cât și cele juridice, care au declarat și au plătit la termen obligațiile fiscale, fără restanțe, să fie incluși pe lista publicată pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale și locale”

Scopul implementării unei a doua liste este, așa cum se arată în textul publicat de Ministerul Dezvoltării, acela de a promova cetățenii care își respectă obligațiile fiscale, în speranța stimulării datornicilor.

„Scopul acestor modificări:

  • crește vizibilitatea contribuabililor care își respectă obligațiile fiscale, promovând conformitatea fiscală;
  • publicarea listei contribuabililor fără restanțe poate stimula alte persoane și entități să își plătească obligațiile la timp pentru a beneficia de această recunoaștere publică;
  • stabilirea clară a modalităților de publicare la nivel central și local, inclusiv în Monitorul Oficial Local, pentru a asigura transparență și accesibilitate”, se arată în proiectul pus în transparență decizională.
