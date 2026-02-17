B1 Inregistrari!
Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori

17 feb. 2026, 15:08
Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Peste 40 de ambasadori vor fi schimbați. De ce a decis Nicușor Dan acest lucru
  2. Ce a mai spus Nicușor Dan
  3. De ce sunt aceste schimbări esențiale pentru România

Peste 40 de ambasadori vor fi schimbați. Președintele Nicușor Dan a dezvăluit, marți, într-un interviu pentru Radio România, că funcția de ambasador se va schimba semnificativ în următoarea perioadă. Conform declarațiilor sale, scopul principal al acestei reforme este adaptarea diplomației la nevoile economice ale României, transformând ambasadorii din simpli reprezentanți diplomatici în actori activi în atragerea de investiții.

Peste 40 de ambasadori vor fi schimbați. De ce a decis Nicușor Dan acest lucru

Astfel, peste 50 de ambasadori urmează să fie înlocuiți, iar schimbările vor viza, în special, posturile din capitalele cele mai importante, acolo unde prezența României pe plan economic și politic este crucială.

O să avem o schimbare importantă în vara aceasta. Și pentru că termenul uzual este de 90 de zile de la rechemare, estimez că în martie o să avem 40, 50 de schimbări importante. Urmează capitale importante. Termenul uzual este de patru ani pentru un diplomat. Acest termen a expirat, trebuia să avem schimbări după alegerile din noiembrie 2025, dar asta nu s-a întâmplat, o să avem schimbări în martie 2026.”, a spus președintele.

Ce a mai spus Nicușor Dan

Președintele a explicat că, până acum, diplomația românească s-a concentrat în principal pe aspectele tradiționale, iar partea economică a fost neglijată. Nicușor Dan consideră că ambasadorii trebuie să identifice oportunități de afaceri, să interacționeze direct cu companiile și să atragă investiții străine care să sprijine economia țării.

În linii mari, pe parte diplomatică, este OK. Ce a lipsit e diplomația economică. În linii mari, ambasadorul trebuie să meargă, să vadă companii, să identifice oportunități. Dar trebuie să existe și creier care să identifice aceste opțiuni. Mandatul pe care o să li-l dăm este că partea economică e extrem de importantă în activitatea lor”, a mai spus Nicușor Dan la Radio România, potrivit Știripesurse.

Astfel, rolul ambasadorilor nu va mai fi unul strict ceremonial sau protocolar, ci va implica activități concrete de dezvoltare economică, negociere și facilitarea investițiilor pentru România.

De ce sunt aceste schimbări esențiale pentru România

Prin această reformă, Nicușor Dan urmărește să creeze o diplomație orientată spre rezultate economice, care să contribuie la creșterea investițiilor și la consolidarea poziției României pe plan internațional. Schimbările vor include evaluarea activităților diplomatice și prioritizarea misiunilor care pot genera beneficii economice concrete.

Președintele subliniază că aceste măsuri sunt necesare pentru a moderniza modul în care România se poziționează în relațiile externe și pentru a aduce un plus de eficiență în activitatea misiunilor diplomatice. Prin implicarea activă a ambasadorilor în sectorul economic, România speră să atragă investiții care să stimuleze creșterea economică și să creeze noi locuri de muncă.

