Politică » Pîslaru, replică după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze banii din PNRR: „Era minunat dacă își făceau ei treaba"

Traian Avarvarei
19 feb. 2026, 11:41
Pîslaru, replică după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze banii din PNRR: „Era minunat dacă își făceau ei treaba”
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook
Cuprins
  1. Grindeanu: E treaba lui Pîslaru să primim banii
  2. Replica lui Pîslaru la insinuările lui Grindeanu

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat că am ajuns pe punctul de a pierde 231 de milioane de euro din PNRR deoarece guvernele anterioare n-au făcut reforma pensiilor magistraților și astfel am depășit termenul limită. Reacția sa vine după ce Sorin Grindeanu, liderul PSD, a insinuat că dacă nu vom mai primi acești bani, va fi vina lui Pîslaru.

Grindeanu: E treaba lui Pîslaru să primim banii

Miercuri, după ce Curtea Constituțională (CCR) a validat, într-un final, reforma Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților, Sorin Grindeanu a declarat: „Foarte bine că s-a clarificat acest subiect. Eu nu comentez deciziile CCR. Am făcut un apel și eu să se ia o decizie. Bine că s-a închis subiectul, de acum încolo e treaba dlui ministru Pîslaru să-și facă treaba de ministru, să nu pierdem acei bani de care am tot vorbit”.

Șeful PSD a mai spus că are încredere că dacă Dragoș Pîslaru „își face bine treaba”, România nu va pierde banii din PNRR aferenți acestei reforme.

Replica lui Pîslaru la insinuările lui Grindeanu

În replică, ministrul Dragoș Pîslaru a amintit că guvernele anterioare n-au făcut reforma pensiilor magistraților. Reforma a fost făcută abia de Guvernul Bolojan, iar alte întârzieri au fost pricinuite de CCR. Așa se face că România a depășit termenul prevăzut pentru implementare, iar acum trebuie să convingem Comisia Europeană să ne dea, totuși, banii.

„Eu îmi fac treaba, mi-am făcut-o și o voi face în continuare cu profesionalist și asta se vede, atât prin ceea ce înseamnă absorbția fondurilor, cât și la repararea și reașezarea PNRR-ului. Lucrurile sunt așa de proaste acum, legată de această întârziere – discutăm de un jalon care a făcut parte din cererea de plată 3, pentru că nu au fost făcute ani de zile niște reforme, inclusiv aceasta, și după suspendare până pe 28 noiembrie au fost tergiversările CCR.

Deci, dacă era să-și facă cineva treaba, trebuia să-și facă guvernele de dinainte, și ar fi fost minunat ca guvernele în care cred că și cel care acuma sugerează că eu trebuie să fac treabă era parte, și ar fi fost minunat ca niște judecători de la CCR să nu fi avut altă treabă în altă parte când erau întâlniri în care trebuia să ia o decizie. Cred că este foarte evident că eu puteam să închid lucrurile foarte ușor, dacă lucrurile se făceau atunci când Guvernul a inițiat proiectul în septembrie. (…)

Șansele și modul în care stăm acum depind strict de guvernele anterioare și de ce s-a întâmplat, vizibil pentru toată populația, cu proiectul și tergiversarea proiectului de lege pe care Guvernul și prim-ministrul Ilie Bolojan l-a propus. Adică trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea, atunci când e vorba de ipocrizie, este foarte vizibil ce se întâmplă”, a explicat Dragoș Pîslaru, într-o intervenție la Digi24.

Ministrul a mai precizat că va merge săptămâna viitoare la Bruxelles: „Vom face lucrurile ca la carte, dar avem această problemă, că suntem mult după data limită și o să vedem ce se poate face în condițiile date”.

