Planuri mari pentru USR. Dacian Cioloș: „Vom construi un guvern din umbră. Vrem să câștigăm toate alegerile în 2024″

USR și-a pregătit strategia, în calitate de partid de opoziție. Dacian Cioloș a dezvăluit într-un interviu că partidul pe care-l conduce va forma în Parlament „o guvernare din umbră”, pentru a se pregăti de alegerile din 2024. Astfel, liderul USR are în vedere să intre din nou la guvernare și să trimită șa Cotroceni viitorul președinte.

„Noi vom construi un guvern din umbră în perioada următoare. Acum sunt miniștri care nu au nicio treabă cu portofoliul respeciv. Noi aveam miniștri pregătiți.

(…) Toți acești oameni în acest guvern din umbră vor veni și cu acțiuni de opoziție, când vor veni cu propuneri greșite le vom critica cu argumente, dar vom veni și cu propuneri alternative să aratăm că există și altceva”, a declarat Dacian Cioloș într-un interviu pentru Digi24.

Totodată, USR încă mai speră să revină la guvernare, înainte de alegerile programate peste 3 ani de zile.

„USR se va pregăti pentru 2024 propunând o alternativă de dezvoltare a României. Vrem să câștigăm toate alegerile. Să dăm președintele și să fim primul partid dintr-o coaliție de guvernare. Sigur, ne dorim să câștigăm alegerile și să dăm noi guvernul dar știm că e dificil. Dar vrem să fim vioara întâi.

Nu excludem intrarea la guvernare până în 2024, dar condițiile sunt un guvern care să își asume reformele”, a mai avertizat Cioloș, în interviul menționat.

Relația dintre Dacian Cioloș și Klaus Iohannis

Dacian Cioloș a vorbit și despre Klaus Iohannis, în această săptămână. Liderul USR s-a declarat dezamăgit de prestația oficialului de la Cotroceni.

„Relația cu președintele Iohannis. România are nevoie de un mediator, nu de lider informal sau de facto al unui partid, așa cum face din păcate domnul Iohannis.

Președintele Iohannis a promis echilibru, a promis democrație și a câștigat două mandate pe un discurs anti-corupție și anti-PSD.

În ultimele săptămâni nu am avut niciun fel de relație. Am avut discuții cu el atunci când am fost desemnat premier și mi-am jucat rolul”, a mai transmis Cioloș.