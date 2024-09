PMP și Forța Dreptei fac alianță pentru alegerile de la finele anului. Cine va candida la prezidențiale (VIDEO)

Partidul Mişcarea Populară (PMP) şi partidul Forţa Dreptei (FD) au anunţat, luni, că formează o alianță în perspectiva alegerilor parlamentare și prezidențiale de la finele anului. Candidatul alianței la prezidențiale va fi Ludovic Orban, liderul FD.

Amintim că aceste două partide și USR au format o alianță la alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie, numai că, recent, USR a anunțat că a luat la scrutinele de la sfârșitul anului.

Tomac: Azi se naște un pol autentic de dreapta

„Azi se naşte un pol politic de dreapta, un pol autentic pregătit de cea mai importantă bătălie din acest an. PMP şi FD au decis azi, în forurile de conducere, să pună bazele unei noi alianţe politice. Azi se naşte o adevărată forţă de dreapta, formată din PMP şi FD, o alianţă politică liberal-conservatoare, care va intra în bătălia de la prezidenţiale şi parlamentare. (…)

Dreapta are obligaţia să vină cu soluţii pentru că românii au obosit să asiste la o mare înşelătorie pe care o vinde PNL. Cei care nu pot fi o soluţie pentru electoratul de dreapta”, a declarat Eugen Tomac, liderul PMP.

Acesta a mai precizat că ei poartă discuții și cu Alternativa Dreaptă şi Partidul Naţional Ţărănesc ”Maniu Mihalache”.

Ludovic Orban candidează la prezidențiale

În aceeași conferință, Ludovic Orban a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din partea alianței PMP – FD.

„Am luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte pentru că o consider o obligaţie morală pe care o am faţă de români şi un gest de responsabilitate faţă de viitorul României.

Am o carieră politică de peste 30 de ani în care am urcat treaptă cu treaptă pe aproape toate funcţiile publice în care am putut să-i servesc pe români, (…) am servit interesul public şi am stat la dispoziţia cetăţenilor care mi-au acordat încrederea de peste 30 de ani, punând aproape mereu în plan secund lucruri care poate pentru alţii au fost mai importante”, a declarat Ludovic Orban.