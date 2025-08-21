B1 Inregistrari!
Politică

PNL susține pachetul 2 de reforme al Guvernului Bolojan: un stat în slujba cetățenilor, un pas necesar pentru a elimina risipa și privilegiile

21 aug. 2025, 17:46
PNL susține pachetul 2 de reforme al Guvernului Bolojan: un stat în slujba cetățenilor, un pas necesar pentru a elimina risipa și privilegiile
Ilie Bolojan Sursa foto: gov.ro

Mai mulți reprezentanți ai Partidului Național Liberal și-au afirmat sprijinul pentru pachetul 2 de reforme propus de Guvernul Ilie Bolojan, pachet considerat un moment decisiv pentru reconstruirea încrederii în stat și pentru modernizarea României.

Deputatul Ciprian Dobre, președintele Curții de Arbitraj a PNL, a subliniat caracterul crucial al reformei: „România are nevoie de decizii ferme și asumate. Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării… Este un pas necesar pentru a elimina risipa și privilegiile, dar și pentru a consolida credibilitatea României pe piețele financiare internaționale”.

La rândul său, deputata Alina Gorghiu a evidențiat că asumarea reformei reprezintă singura cale pentru a ieși din impas, „singurul drum dacă vrem să vedem într-un an luminița de la capătul tunelului”. Ea a punctat și câteva direcții majore de transformare incluse în pachet: creșterea vârstei de pensionare a magistraților și reducerea pensiilor speciale, reducerea numărului de posturi de consilieri pentru mai multă eficiență administrativă în plan local și orientarea fondurilor din sănătate strict către pacienți și tratamente.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a pus accent pe spiritul reformator al măsurilor, vorbind despre „curaj, echitate și responsabilitate”. El a menționat că se vor elimina sinecurile din companiile de stat și că vor fi închise portițele fiscale care favorizează anumite categorii, astfel încât să avem un stat „în slujba cetățenilor, nu a unor categorii protejate”.

Guvernul Bolojan intenționează să definitiveze pachetul 2 de reformă la începutul săptămânii viitoare, urmând ca imediat după aceea să își asume răspunderea în Parlament.

