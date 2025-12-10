POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”

Publicația Politico a întocmit un clasament al celor mai influente personalități care vor modela politica în anul care vine. Personajele politice au primit de la jurnaliștii publicației și porecle, în funcție de personalitățile și acțiunile lor.

Donald Trump, în fruntea clasamentului

Deși nu este lider european, în fruntea clasamentului se află Donald Trump. Supranumit de jurnaliștii de la Politico „șocul transatlantic”, revenirea acestuia la Casa Albă a avut cea mai multă influență asupra Europei în acest an.

„Ceea ce este clar este că Europa are de-a face cu un partener imprevizibil și dominant, ale cărui impulsuri pot răsturna continentul peste noapte.”, scriu jurnaliștii de la Politico.

Cine mai este în clasament

Pe locul doi se află, surprinzător pentru unii, Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei. „Steaua Polară” și-a pus amprenta pe politica europeană privind migrația, apărarea și independența Europei față de Statele Unite.

Urmează în clasament cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, care este „radicalul reticent” în timp ce lidera populistă de dreapta din Franța, Marine Le Pen, numită „calul de război” se află pe patru.

Vladimir Putin, abia pe locul cinci

Vladimir Putin ocupă abia locul cinci în clasamentul Politico. Numit „provocatorul”, Putin a fost principalul destabilizator al Europei timp de mai bine de un deceniu. Fost ofițer KGB care a ajuns la putere în mijlocul haosului Rusiei post-sovietice, el și-a definit domnia prin confruntarea cu Occidentul – de la invazia unor părți din Georgia în 2008 și anexarea Crimeei în 2014, până la atacul său la scară largă asupra Ucrainei în 2022. Fiecare pas a împins Europa să-și regândească securitatea, economia și unitatea politică, iar fiecare criză l-a lăsat pe Putin tot mai adânc înrădăcinat la putere pe plan intern.

În top mai sunt șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, supranumită „mâna de fier”, premierul Ungariei, Victor Orban, care se alege cu porecla „durerea de cap”, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, care este „cel care vorbește frumos”.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, este poreclită de Politico „modelul de urmat”, șeful executivului britanic, Keir Starmer, este„omul călător”, iar președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, devine „jokerul”. Iar s-a ales cu „cocoșul rănit.”

Clasamentul complet cu poreclele celor care vor influența deciziile globale în 2026 în găsiți .