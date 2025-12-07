Premierul Ilie Bolojan, incident la Târgul de Carte. Șeful Guvernului, față în față cu românii (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan a vizitat Târgul de Carte Gaudeamus, însă vizita i-a fost stricată de un alt vizitator. Omul i-a reproșat că românii nu mai au bani de nimic.

Incident cu Ilie Bolojan la Târgul de Carte

Șeful Executivului, Ilie Bolojan, a apărut la Târgul de carte Gaudeamus și nu scăpat nici aici de românii supărați, care l-au luat la ceartă.

„Domnul prim-ministru, bună ziua! Ce faceți, cumpărați cărți? Aveți bani de cărți? Că noi nu mai avem bani de nimic!

Ce faceți, domnule prim-ministru, nu vreți să vorbiți cu mine? Nu vreți o discuție onestă despre România? Despre ce se întâmplă în țară?”, a fost abordat premierul de către unul dintre vizitatorii Târgului.

Premierul nu a dat curs asaltului scandalagiului și i-a cerut doar să aibă bun-simț.

„Puteți să aveți bun-simț?”, a replicat scurt Ilie Bolojan

Moțiune împotriva lui Ilie Bolojan

Premierul nu trece prin cea mai bună perioadă a sa. Reforma pensiilor speciale a fost din nou contestată de Înalta Curte la CCR și mai are în față încă o moțiune. iniţiată de parlamentarii neafiliaţi, intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”, a strâns 118 semnături și a fost depusă în Parlamentul României.

Pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 232 de voturi din 463. Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este formată din 293 de parlamentari, la care se adaugă 16 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi citită pe 8 decembrie și votată o săptămână mai târziu, pe 15 decembrie.