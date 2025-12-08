B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Șefa CCR, interviu pentru B1 TV. Ce a spus Simina Tănăsescu despre anularea alegerilor, revizuirea Constituției și primele de pensionare ale judecătorilor CCR (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 dec. 2025, 19:49
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Simina Tănăsescu, despre revizuirea Constituției. Ar fi oportună acum?
  2. Despre primele de pensionare ale judecătorilor CCR
  3. Ce a spus Simina Tănăsescu despre decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut

Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale (CCR), a acordat un interviu pentru B1 TV în care a vorbit despre competențele Curții, o ipotetică revizuire a Constituției, primele de pensionare pe care le primesc judecătorii CCR și decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

„Așa-mi place mie să rămân optimistă, că există o doză de încredere încă în instituția CCR. Pe de altă parte, nu cred că e vorba de două tabere neapărat (în CCR). CCR adoptă marea majoritate a deciziilor sale în unanimitate. Unele le ia, într-adevăr, cu majorități, iar majoritățile nu sunt mereu așa fragile, uneori ajungem la discuții în care ne împărțim 4 la 5 în diferite poziționări. (…) Există diversitate de opinii, idei, argumente foarte multe și, în ultimă instanță, ceva ce cred că trebuie să bucure pe toată lumea, dezbaterea juridică în cadrul CCR e vie. Cred că e un semnal pozitiv”, a declarat Simina Tănăsescu, întrebată cum vede încrederea pe care românii o mai au în CCR.

Simina Tănăsescu, despre revizuirea Constituției. Ar fi oportună acum?

Despre o ipotetică revizuire a Constituției, Tănăsescu a afirmat: „Constituția e un document care provine de la începutul anilor 1990. Cred că atunci a fost un document aspirațional, un fel de promisiune pe care noi, toți, cetățenii, ne-am făcut-o unii altora că ce vom construi pentru viitor va fi solid și temeinic. Ca orice document juridic, evident că e supus trecerii timpului și s-a și dovedit și utilă, și necesară revizuirea din 2003, care a permis aderarea României la UE. Discuții despre revizuirea Constituției au fost extrem de intense cred că în perioada anilor 2011 până prin 2014, apoi ele s-au mai atenuat. Există mișcări ca mareea, e creștere și descreștere.

Nu știu dacă în momentul actual e unul neapărat în care să se pună o problemă acută legată de revizuirea Constituției, nu știu nici dacă ar fi imperios necesar acum, dar sigur textul oricărei Constituții trebuie analizat și prin prisma evoluțiilor care au loc în societate. (…) Constituția României s-a dovedit a avea o stabilitate remarcabilă, aș spune eu, în conceptul mai amplu al constituțiilor europene. Sunt unele care sunt modificate cu o frecvență mult mai mare. (…) Ne bucură acest lucru, astea creează și premisele unei bune stabilități legislative.

Sigur, stabilitatea nu e un obiectiv în sine, doar că modificările trebuie realizate după o analiză destul de cumpănită, atentă și la rece, nu în momentul cel mai aprig al unei discuții. Nu știu dacă acest moment e unul în care revizuirea Constituției ar fi strict necesară”.

Despre primele de pensionare ale judecătorilor CCR

Aceasta a precizat apoi că nu se poate pronunța în niciun fel în legătură cu decizia pe care o va lua CCR în privința reformei pensiilor magistraților.

Întrebată despre primele de pensionare uriașe pe care le primesc judecătorii CCR, Tănăsescu a răspuns: „Această plată unică realizată pentru toții judecătorii CCR care și-au încheiat mandatul (…) există și acum în textul legii noastre de organizare. (…) Există o inițiativă de modificare a acestei prevederi, dar ea e încă în dezbatere în Parlament. Legislația cuprinde încă o astfel de prevedere. N-aș putea să mă pronunț asupra a ceva ce s-ar putea să ajungă pe rolul Curții, dar pot să vă spun că reglementarea e în vigoare din 2004 și nu a fost abrogată. E o procedură legislativă în curs care vizează abrogarea”.

Ce a spus Simina Tănăsescu despre decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut

Întrebată dacă decizia de anulare a alegerilor de anul trecut a fost una „eminamente tehnică”, Simina Tănăsescu a răspuns: „Fără îndoială, atât timp cât a fost vorba de încălcarea unor drepturi electorale, de a alege, de a fi ales, protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Această chestiune intră în competențele tehnice ale Curții. (…) Hotărârea referitoare la anularea alegerilor de anul trecut a survenit declasificării unor documente. Documentele declasificate de către CSAT au fost prezentate publicului larg”.

În finalul interviului, Simina Tănăsescu a afirmat că azi, de Ziua Constituției, la sediul CCR au fost primiți 175 de elevi de gimnaziu, din București și provincie, ca măsură a „deschiderii instituției către cetățeni, cum e și firesc”.

