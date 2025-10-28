B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Zilele șefilor de parchete la conducerea instituțiilor sunt limitate, . Președintele nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General

Zilele șefilor de parchete la conducerea instituțiilor sunt limitate, . Președintele nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General

Adrian Teampău
28 oct. 2025, 20:11
Zilele șefilor de parchete la conducerea instituțiilor sunt limitate, . Președintele nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General
Marius Voineag, șeful DNA, Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Președintele, nemulțumit de activitatea DNA și DIICOT
  2. Cum vede Niușor Dan situația din Parchete
  3. Președinele va trece la evaluarea procurorilor șefi

Președintele nu intenționează să prelungească mandatele procurorilor șefi aflați la conducerea DNA și DIICOT. Nicușor Dan se declară nemulțumit de activitatea celor două instituții.

Președintele, nemulțumit de activitatea DNA și DIICOT

Nicușor Dan susține că nu a văzut mari schimbări în activitatea DNA şi a Parchetului General. Drept urmare, președintele nu ia în calcul prelungirea mandatelor şefilor celor două instituţii. Șeful statului a declarat, pentru Cotidianul că nu are motive pentru a prelungi mandatele șefilor la DNA și la Parchetul General.

Referitor la DNA, Nicușor Dan a afirmat că nu vede o intenție a instituției condusă de Marius Voineag de a aborda tranșant marea corupție. În ceea ce privește Parchetul General, condus de Alex Florenţa, activitatea aproape nu există. Președintele a fost întrebat dacă dosarul anulării alegerilor prezidențiale nu l-au determinat să-l reevalueze pe șeful Parchetului General.

„Sunt două lucruri diferite. Una este acest raport pentru care l-am felicitat, pentru că e o muncă foarte serioasă. Pe de altă parte, întreaga activitate în care, inclusiv prin interacţiunea pe care am avut-o din poziţia de primar, câte au fost, poate 50 de dosare de importanţă mică şi foarte mică, nu am văzut o activitate. Nu am văzut o activitate. Nu am văzut… sunt două lucruri diferite: DNA şi parchetul general. DNA este marea corupţie. Acolo clar nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”, a argumentat Nicușor Dan.

Cum vede Niușor Dan situația din Parchete

Nicușor Dan a fost întrebat dacă, de la preluarea funcției a sesizat vreo schimbare în abordarea celor două instituții. Președintele a confirmat că nu a sesizat mari schimbări în activitatea celor două instituții.

„Asta ar fi formularea. Bineînţeles că tipul acesta de schimbări pentru Parchetul General, care are nu ştiu câte dosare noi sunt pe an, între două şi cinci milioane de dosare noi, nu se pot face schimbări în cinci luni. Însă fiecare dintre procurorii şefi are un mandat care se apropie de trei ani în momentul ăsta”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan a spus că nu are motive pentru a prelungi mandatele celor doi șefi aflați la conducerea Parchetului General și al DNA.

„Mai degrabă nu”, a spus șeful statului, referitor la prelungirea mandatelor pentru Alex Florența și Marius Voineag.

Președinele va trece la evaluarea procurorilor șefi

Nicușor Dan a explicat că urmează un proces de evaluare şi multe discuţii pentru a înţelege toate detaliile legate de ceea ce se petrece în parchete. Președintele a precizat că discuțiile au început deja.

El a evitat un răspuns legat de scenariul în care ministrul Justiţiei i-ar propune aceleaşi nume. Șeful statului a spus că nu dorește să iasă public pentru a face un joc de voință pe acest subiect.

Șeful statului a spus că preferă să existe un acord asupra modului în care se vor derula procedurile de nominalizare a procurorilor șefi.

