Prima demisie după verdictul de plagiat pe care l-a primit ministrul de Interne. Radu Carp, fost coleg de partid cu Bode și membru al comisiei care i-a validat teza de doctorat, pleacă din CNATDCU

Demisia mea din CNATDCU se datorează faptului că instituția funcționează defectuos, nu există un cadru juridic care să ne protejeze pe noi ca membrii și în fața a ceea ce urmează sau în fața unor acuzații noi nu avem niciun fel de protecție”, susține Radu Carp.

Pe de altă parte, Radu Carp susține că membrii comisiei nu au avut la dispoziție „un raport de similitudini”.

„Noi nu am avut la dispozitie un ghid de redactare a lucrărilor pentru că el nu exista în așa fel încât comisia nu a putut să verifice toate trimiterile bibliografice și nici să se raporteze la modul de citare din moment ce nu exista un standard care să fi fost pus la dispoziție. Singurul lucru care s-a pus la dispoziție a fost declarația conducătorului de doctorat care a spus clar că procentul este sub procentul admis la Universitatea Babeș Bolyai, sub 30%”, a mai spus profesorul.