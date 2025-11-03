Prima întâlnire dintre Simion și Georgescu. Ce au discutat cei doi într-o biserică goală și încuiată (VIDEO)

Dacă acum pare că tandemul Simion – Georgescu s-a rupt, iar pentru unii pare a fi o mare supriză, lucurirle nu au stat bine între cei doi niciodată. Și totul începe chiar de la prima întâlnire.

Primele discuții dintre Simion și Georgescu, într-o biserică goală

Prima întâlnire dintre cei doi a avut loc cu un an înainte de alegerile prezidențiale din 2024. Atunci, Călin Georgescu a vrut să-l întâlnească pe George Simion, iar ntâlnirea a avut loc într-o biserică goală, cu ușile închise, scrie într-un articol pentru hotnews.ro.

George Simion era deja pe cai mari și defila pe scena naționalismului românesc, fără contracandidat, fără vreo concurență demnă de luat în seamă. Și nu mică i-a fost mirarea când Georgescu l-a luat de sus și i-a spus că nu Simion va fi președintele țării, ci el.

„Eu o să fiu președinte, jocurile sunt făcute. Tu o să faci… partidul o să…”., ar fi fost indicațiile pe care Georgescu i le-ar fi dat liderului AUR.

George Simion nu a crezut nimic din vorbele lui Georgescu și era convins că omul vorbește în dodii, mult timp după spunându-i și lui Gigi Becali că Georgescu e nebun, după cum a povestit chiar latifundiarul din Pipera.

Și a venit șocul din noiembrie 2024, când Georgescu a câștigat primul tur al prezidențialelor fără drept de apel. Simion era pe nicăieri.

Umilirea lui Simion, planul lui Georgescu

După anularea alegerilor, în decembrie 2025, Călin Georgescu l-a tratat rece pe George Simion. Decisiv pentru Simion a fost momentul când Georgescu l-a numit pe șeful AUR: „ ”, într-o demostrație de umilire publică a lui Simion. Apoi au fost împreună, la Realitatea tv, la Anca Alexandrescu, unde Simion a fost tot timpul pus la colțul mesei. Georgescu era singurul care vorbea. George Simion era inexistent chiar și în ochii Ancăi Alexandrescu.

De ce nu o susține Georgescu pe Anca Alexandrescu

George Simion a uitat însă umilințele la care a fost supus în platoul Realitatea TV și acum o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Călin Georgescu s-a întors din nou cu spatele. Pentru că nu mai e el personajul principal. Și nu are nimic de câștigat de aici. Ba dimpotrivă, dacă Anca Alexandrescu nu câștigă, ceea ce foarte probabil se va întâmpla, atunci Georgescu ar avea de pierdut pentru că și-a asociat imaginea cu un învins.

Pe de altă parte, dacă Alexandrescu pierde, Georgescu ar putea să iasă și să spună: Ați văzut, dacă nu am susținut-o eu?

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, are o altă teorie. Georgescu ascultă de cineva. Nu spune însă și de cine, ci numește doar generic: sistemul.