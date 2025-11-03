B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Prima întâlnire dintre Simion și Georgescu. Ce au discutat cei doi într-o biserică goală și încuiată (VIDEO)

Prima întâlnire dintre Simion și Georgescu. Ce au discutat cei doi într-o biserică goală și încuiată (VIDEO)

Adrian A
03 nov. 2025, 15:32
Prima întâlnire dintre Simion și Georgescu. Ce au discutat cei doi într-o biserică goală și încuiată (VIDEO)
George Simion și Călin Georgescu votează în turul doi al alegerilor prezidențiale la o secție de vot din Mogoșoaia, Ilfov, 18 mai 2025. Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Primele discuții dintre Simion și Georgescu, într-o biserică goală
  2. Umilirea lui Simion, planul lui Georgescu
  3. De ce nu o susține Georgescu pe Anca Alexandrescu

Dacă acum pare că tandemul Simion – Georgescu s-a rupt, iar pentru unii pare a fi o mare supriză, lucurirle nu au stat bine între cei doi niciodată. Și totul începe chiar de la prima întâlnire.

Primele discuții dintre Simion și Georgescu, într-o biserică goală

Prima întâlnire dintre cei doi a avut loc cu un an înainte de alegerile prezidențiale din 2024. Atunci, Călin Georgescu a vrut să-l întâlnească pe George Simion, iar ntâlnirea a avut loc într-o biserică goală, cu ușile închise, scrie Cătălin Tolontan într-un articol pentru hotnews.ro.

George Simion era deja pe cai mari și defila pe scena naționalismului românesc, fără contracandidat, fără vreo concurență demnă de luat în seamă. Și nu mică i-a fost mirarea când Georgescu l-a luat de sus și i-a spus că nu Simion va fi președintele țării, ci el.

„Eu o să fiu președinte, jocurile sunt făcute. Tu o să faci… partidul o să…”., ar fi fost indicațiile pe care Georgescu i le-ar fi dat liderului AUR.

George Simion nu a crezut nimic din vorbele lui Georgescu și era convins că omul vorbește în dodii, mult timp după spunându-i și lui Gigi Becali că Georgescu e nebun, după cum a povestit chiar latifundiarul din Pipera.

Și a venit șocul din noiembrie 2024, când Georgescu a câștigat primul tur al prezidențialelor fără drept de apel. Simion era pe nicăieri.

Umilirea lui Simion, planul lui Georgescu

După anularea alegerilor, în decembrie 2025, Călin Georgescu l-a tratat rece pe George Simion. Decisiv pentru Simion a fost momentul când Georgescu l-a numit pe șeful AUR: „Protejatul meu mai tânăr”, într-o demostrație de umilire publică a lui Simion. Apoi au fost împreună, la Realitatea tv, la Anca Alexandrescu, unde Simion a fost tot timpul pus la colțul mesei. Georgescu era singurul care vorbea. George Simion era inexistent chiar și în ochii Ancăi Alexandrescu.

De ce nu o susține Georgescu pe Anca Alexandrescu

George Simion a uitat însă umilințele la care a fost supus în platoul Realitatea TV și acum o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Călin Georgescu s-a întors din nou cu spatele. Pentru că nu mai e el personajul principal. Și nu are nimic de câștigat de aici. Ba dimpotrivă, dacă Anca Alexandrescu nu câștigă, ceea ce foarte probabil se va întâmpla, atunci Georgescu ar avea de pierdut pentru că și-a asociat imaginea cu un învins.

Pe de altă parte, dacă Alexandrescu pierde, Georgescu ar putea să iasă și să spună: Ați văzut, dacă nu am susținut-o eu?

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, are o altă teorie. Georgescu ascultă de cineva. Nu spune însă și de cine, ci numește doar generic: sistemul.

Tags:
Citește și...
Grindeanu: A ajuns președintele să fie propteaua lui Drulă. Ironiile șefului PSD pentru Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Grindeanu: A ajuns președintele să fie propteaua lui Drulă. Ironiile șefului PSD pentru Nicușor Dan (VIDEO)
Ilie Bolojan nu îi dă explicații lui Sorin Grindeanu. Reacția nervoasă a liderului PSD (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan nu îi dă explicații lui Sorin Grindeanu. Reacția nervoasă a liderului PSD (VIDEO)
Amendați dacă nu suntem umili în instituțiile statului. Proiect susținut de Guvernul Bolojan
Politică
Amendați dacă nu suntem umili în instituțiile statului. Proiect susținut de Guvernul Bolojan
Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Cum ar fi încălcat șeful statului Constituția (VIDEO)
Politică
Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Cum ar fi încălcat șeful statului Constituția (VIDEO)
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce mesaj circulă pe grupurile interne ale partidului AUR, după anunțul lui Călin Georgescu
Politică
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce mesaj circulă pe grupurile interne ale partidului AUR, după anunțul lui Călin Georgescu
Luptă strânsă între Ciucu și Băluță la primăria Capitalei. Cei doi, umăr la umăr în sondaje. Drulă și Alexandrescu sunt departe
Politică
Luptă strânsă între Ciucu și Băluță la primăria Capitalei. Cei doi, umăr la umăr în sondaje. Drulă și Alexandrescu sunt departe
Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a evitat să o susțină la Primăria Capitalei: “Nimic nu mă va opri”
Politică
Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a evitat să o susțină la Primăria Capitalei: “Nimic nu mă va opri”
Călin Georgescu se ține departe de Anca Alexandrescu. Fostul candidat nu se implică în alegerile de la București
Politică
Călin Georgescu se ține departe de Anca Alexandrescu. Fostul candidat nu se implică în alegerile de la București
Conducerea ANAF, demisă în baza informațiilor primite de la Servicii. Alexandru Nazare confirmă că a cerut date despre cei vizați
Politică
Conducerea ANAF, demisă în baza informațiilor primite de la Servicii. Alexandru Nazare confirmă că a cerut date despre cei vizați
Salariul minim nu trebuie majorat. Ministrul Finanțelor nu vede oportunitatea unui asemenea demers
Politică
Salariul minim nu trebuie majorat. Ministrul Finanțelor nu vede oportunitatea unui asemenea demers
Ultima oră
17:58 - Arest la domiciliu pentru Amalia Bellantoni, fostă candidată SOS. Ce spun anchetatorii despre incidentul violent (VIDEO)
17:25 - Cumpărături de Black Friday. Recomandări ANPC pentru românii tentați cu „oferte de nerefuzat”
17:25 - Un turn celebru din Roma s-a prăbușit. Printre victime se numără și un muncitor român, care a fost prins între dărâmături
17:24 - Jennifer Aniston, mai îndrăgostită ca niciodată. Ce a dezvăluit actrița despre noul partener (FOTO)
16:45 - Prețurile carburanților cresc din nou în România. Cât vor plăti șoferii la pompă în 2026
16:43 - Imagini rare cu Xi Jinping. Președintele chinez a glumit despre spionaj, în timpul unui schimb de cadouri cu omologul său sud-coreean
16:41 - Horațiu Potra a cerut oficial să fie extrădat în România. Mercenarul n-a obținut protecția la care spera în Dubai
16:26 - Suntem țara cu cele mai multe cazinouri, după Statele Unite. Sute de cazinouri și zeci de mii de săli de jocuri
16:18 - VictoryBet te învață cum să îți păstrezi calmul și echilibrul la jocurile de noroc
15:57 - Doar 10 lei biletul la festivalul Beach, Please!, de Black Friday. De unde poți cumpăra și ce surprize mai pregătesc organizatorii