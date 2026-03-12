B1 Inregistrari!
Primarii comunelor din România sunt cu tunurile pe Ilie Bolojan. Edilii se plâng că nici măcar nu sunt băgați în seamă la Guvern. „Ne umilește și ne ia tot”(VIDEO)

Adrian A
12 mart. 2026, 17:48
Sursă foto: ACoR.ro
  1. Primarii comunelor: Suntem umiliți și jecmăniți
  2. Guvernul are o listă cu solicitări în sertar

Primarii comunelor s-au săturat să fie ignorați de Ilie Bolojan. Edilii susțină că, nici măcar la ultima discuție avută la Guvern, nu au fost băgați în seamă, iar tot ce au porpus ei a fost trecut la „și altele”.

Primarii comunelor: Suntem umiliți și jecmăniți

Președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, arată cum decurg discuțiile pe care primarii comunelor le au cu reprezentanții Guvernului. Îi cheamă la întâlniri, dau din cap și apoi, închid discuția. Iar din propunerile edililor se alege praful.

„Ieri s-a discutat despre buget în cadrul Comitetului pentru finanțe publice locale. Am depus propunerile noastre. Nu am primit nicio garanție. Absolut nimic din ce-am propus. E rea-credință! A fost o întâlnire online fără nicio finalitate, nu a fost adoptată nicio hotărâre.

Primarii de comune sunt „jecmăniți” și „umiliți” de către Guvern și acest lucru „este o realitate absolută.”, spune Emil Drăghici, cel care îi reprezintă pe primarii comunelor.

Subiectul a fost discutat cu președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, și în emisiunea Politica Zilei de pe B1 TV, moderată de Ioana Constantin.

Guvernul are o listă cu solicitări în sertar

Primarii comunelor au și o listă de revendicări pe care au trimis-o la Guvern, dar… nimic până acum. Pe listă se găsesc chestiuni decente:

1. Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav să fie asigurată, integral, de la bugetul de stat

2. Asigurarea, integrală, prin finanțarea de bază, a următoarelor cheltuieli din domeniul educației:

a) pentru evaluarea periodică a elevilor;

b) pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar;

c) pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare, centre de excelență organizate în cadrul sistemului de învățământ;

d) pentru asigurarea securității și sănătății, pentru personalul angajat, beneficiarii primari;

e) pentru materiale sanitare, reactivi, cărți, publicații și materiale documentare;

f) pentru bursele elevilor;

g) pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în incluziunea sau în excelența școlară, precum și unităților de învățământ preuniversitar în care se înregistrează un risc sporit de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii;

h) pentru atragerea personalului didactic și auxiliar, cheltuielile pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare, centre de excelență organizate în cadrul sistemului de învățământ;

i) pentru cofinanțarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă/rambursabilă, după caz, nerambursabile;

j) pentru dotarea specifică a cantinelor, sălilor de sport, bibliotecilor, atelierelor școlare, bazelor sportive.

3. Asigurarea cofinanțărilor proiectelor cuprinse în programul de investiții „Anghel Saligny”, precum și extinderea acestuia după data de 1 ianuarie 2028, cel puțin pentru următorii 7 ani.

„În lipsa resurselor financiare care să constituie cota de 20% spre a fi preluate la bugetele locale, proiectele respective, deși stadiul lucrărilor executate este avansat, va conduce la imposibilitatea continuării lucrărilor ceea ce echivalează cu o pagubă reală irecuperabilă.

În lipsa acestui program, nici bugetele locale pe anul 2026 nu pot fi aprobate, necunoscând estimările pentru următorii trei ani.”, se arată în adresa ACoR.

