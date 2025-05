Primarul comunei din Sibiu în care Simion a luat cele mai multe voturi: „Populația are un nivel de educație mai scăzut și propaganda suveraniștilor a prins foarte bine”

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, a obținut cel mai mare procentaj la nivelul județului Sibiu în comuna Iacobeni – aproape 72%. Primarul Ioan Maca (PSD) spune că s-a ajuns aici deoarece oamenii au venituri mici și nivel scăzut de educație, așa că au crezut ale așa-zișilor suveraniști.

Simion a câștigat cu aproape 72% votul din comuna Iacobeni

În primul tur al alegerilor prezidențiale, George Simion a obținut 71,89% în această comună, Crin Antonescu – 14,33%, Victor Ponta – 6,73%, iar Nicușor Dan doar 4,63%.

Numărul voturilor date lui Simion de această dată este cu aproape 50% mai mare decât cel obținut de Călin Georgescu și George Simion la un loc în noiembrie anul trecut, explică publicația locală

De ce crede primarul din Iacobeni că Simion a obținut atât de multe voturi acolo

„Și eu am rămas surprins. Mă așteptam ca în comuna noastră să aibă succes candidații pro-europeni. Dar, cum să zic, populația comunei Iacobeni are un nivel de educație mai scăzut și propaganda făcută de suveraniști a prins foarte bine. Este vorba de – cum ar fi că ne ieftinesc motorina, de exemplu – pe care oamenii le cred. Astfel de mesaje prind pentru că majoritatea populației din comuna noastră are salariul minim pe economie, iar pensionarii au pensii de pe urma muncii în agricultură, deci mici. Plus tineretul: nu înțeleg de ce au votat așa din moment ce au fost în străinătate, în Europa, au văzut. Chiar am discutat cu un tânăr de ce a ales Simion: «pentru că va face dreptate», mi-a răspuns. Eu nu i-am influențat, fiecare a votat cum a crezut de cuviință. Și să știți că au votat așa în cunoștință de cauză”, a declarat primarul din Iacobeni, Ioan Maca, pentru Turnul Sfatului.

El nu crede că se va schimba ceva până la turul 2, din 18 mai: „Nu cred că se va schimba votul de la Iacobeni. Mai sunt oameni care pricep că drumul nostru este cel european, că nu degeaba de pe vremea lui Băsescu s-au luptat să intrăm în Uniunea Europeană, că nu toată lumea din politică fură, dar aceasta este deocamdată nivelul. Eu sper să aibă câștig candidatul proeuropean. Chiar nu-l simpatizez în mod deosebit pe Nicușor Dan, dar nu putem să ne oprim cu țara acum, când am apucat pe calea europeană”.