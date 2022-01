Primarul USR Dominic Fritz a fost contact direct al lui Alin Nica și totuși a plecat în Serbia, confirmă liberalul: „Am citit și eu presa și cel puțin așa au relatat cei de la DSP în material” (VIDEO)

Alin Nica, depistat cu COVID-19, a confirmat că Dominic Fritz i-a fost contact direct și că primarul USR al Timișoarei a plecat într-adevăr în Serbia. Cât despre el, președintele Consiliului Județean Timiș a precizat la „Bună, România”, emisiunea realizată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că se simte bine și că nu are simptome, fiind vaccinat inclusiv cu doza booster.

„Mă simt bine, nu am simptome. Sunt vaccinat cu trei doze, deci cea mai simplă formă de boală mă aștept să am. Am făcut un test ieri dimineață pentru a pleca în Serbia la inaugurarea Capitalei Europene a Culturii de la Novi Sad și seara am aflat că am fost pozitiv”, a spus liberalul.

Alin Nica (PNL), pe B1 TV, despre cazul lui Dominic Fritz (USR)

Referitor la situația lui Dominic Fritz, care a plecat la Novi Sad cu toate că era contact direct al lui Alin Nica, liberalul a afirmat: „Da, am auzit și eu chestiunea aceasta, dar mă rog, e o treabă la care Dominic Fritz ar trebui să răspundă. Eu ceea ce pot să spun este că m-am întâlnit cu Dominic Fritz și cu primarul Reșiței, respectiv președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, la Reșița, ieri, și am dat mâna, evident, există filmări, există imagini. Ce au discutat ei la Direcția de Sănătate Publică și de ce el acum este în Serbia și nu este în carantină e o altă problemă la care eu aș prefera să nu mă pronunț”.

Întrebat dacă s-ar încadra Dominic Fritz în definiția contactului, el a continuat: „Eu zic că da. Am citit și eu presa și cel puțin așa au relatat cei de la DSP în material, fiind contactați de reprezentanți ai presei. (…) E metodologia de stabilire a acestor contacți direcți și scrie acolo explicit că, dacă ai dat mâna, dă chiar un exemplu, și nu te-ai dezinfectat, poți fi considerat contact direct”.

Într-adevăr, metodologia oficială definește contactul direct inclusiv oferind exemplul datului mâinii: „Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor)”.

Cei doi oficiali au stat zeci de minute unul în apropiere de celălalt, miercuri, la Reșița. În plus, regulile anti-pandemie stipulează că persoanele considerate contact trebuie să stea în carantină cinci zile dacă sunt vaccinați sau au trecut prin boală, respectiv 10 zile dacă nu se încadrează în aceste situații.