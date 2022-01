Probleme pentru un medic din Italia, considerat erou național. A tratat 3.000 de bolnavi de COVID la domiciliu, dar guvernul i-ar putea retrage dreptul de practică

Un medic din Italia, considerat „erou național” de cetățeni, a intrat în atenția Guvernului. Nu în sens pozitiv, așa cum se aștepta doctorul. Gerardo Torre, a cărui activitate se desfășoară în localitatea Pagani, a tratat în jur de 3.000 de pacienți cu COVID la domiciliu, dar Ministerul Sănătății este nemulțumit de acest lucru.

Medicul Torre este cercetat pentru că nu a respectat protocoalele impuse de guvern. Expertul în sănătate s-a declarat profund surprins după ce a fost tras la răspundere de reprezentanții executivului din Italia.

„Când Ordinul Medicilor din Salerno mi-a trimis avertismentul, am crezut că îmi oferă vreun premiu sau vreo medalie pentru munca depusă de mine în timpul pandemiei. Mare mi-a fost surpriză când am văzut că am primit o citaţie pentru o anchetă disciplinară. Risc inclusiv să fiu suspendat”, a declarat Torre, în ziarul Corriere del Mezzogiorno.

Doctorul italian a mai explicat că a hotărât să-și riște propria sănătate, în timp ce alți medici au preferat să trateze bolnavii prin telefon, „fără să evalueze personal pacientul”.

O comisie de anchetă va stabili deznodământul

Pe data de 28 ianuarie, medicul italian se va prezenta în fața medicilor pentru a se apăra în fața acuzațiilor venite de la nivel guvernamental. În prezent, deja se desfășoară manifestații de sprijin pentru Torre. Mișcărilor sociale s-au alăturat inclusiv medici.

Edilul din Pagani, Lello De Prisco, a transmis că-i ține pumnii lui Torre. Mai mult, primarul a asigurat că a fost vindecat de acest medic, pe care-l consideră un exemplu de curaj.

„Dacă azi pot să scriu, i-o datorez lui. Mulţumesc tuturor medicilor care îşi oferă serviciile la domiciliul bolnavilor”, a subliniat primarul, în social media.

Un caz similar a existat și în România, Flavia Groșan, medicul român care a tratat mii de români cu ajutor unor scheme de tratament alternative și care în ciuda acestui fapt, a fost anchetată de Colegiul Medicilor. Dr. Groșan se bucură în continuare o mare susținere din partea românilor.