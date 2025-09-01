B1 Inregistrari!
Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației

Elena Boruz
01 sept. 2025, 19:31
Sursa foto simbol: Freepik

Deși peste o săptămână ar trebui să înceapă noul an școlar, profesorii se mențin ferm pe poziții. Sindicaliștii anunță că nu vor fi prezenți la ore și îi îndeamnă pe părinți și pe elevi să le fie alături la protest. Conform informațiilor, sindicatele vor demara „Mitingul Educaţiei” de dimineaţă, la Piaţa Victoriei, şi vor să continue marşul până la Palatul Cotroceni spre după-amiază.

Ministrul Educației, Daniel David, a oferit o reacție în acest sens. Acesta a declarat că prima zi de școa lă va avea loc așa cum a fost stabilită inițial și cum este prevăzută în calendarul oficial al Ministerului Educației.

Cuprins:

  • Daniel David: „Copiii trebuie să vină la școală”
  • Ministrul Educației: „Dacă demisia mea ar rezolva situaţia, cu plăcere mi-aş fi dat-o în aceste luni”

Daniel David: „Copiii trebuie să vină la școală”

Ministrul Educației, Daniel David, a oferit precizări în legătură cu începerea școlii, în contextul în care sindicaliștii amenință boicotarea anului școlar. Acesta explicat că școala va începe luni, 8 septembrie.

„Copiii trebuie sa vina la şcoală, şcolile vor fi pregătite. Nu ştiu ce activităţi şi câte vor face, dar copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi, probabil unii profesori vor continua activităţile în mod obişnuit, în mod normal, astfel mesajul meu simplu este da, şcoala începe în data de 8”, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David, conform observator news.

Ministrul Educației: „Dacă demisia mea ar rezolva situaţia, cu plăcere mi-aş fi dat-o în aceste luni”

De asemenea, ministrul a specificat că dacă demisia lui ar fi rezolvat problemele care există, acesta și-ar fi depus-o deja. Afirmația lui a venit în contextul în care oamenii cer ca el să părăsească funcția pe care o deține.

„Oamenii îmi cer demisia. Dacă demisia mea ar rezolva situaţia, cu plăcere mi-aş fi dat-o în aceste luni care au fost foarte, foarte complicate. Aceste măsuri drastice ar fi trebuit implementate de către orice ministru, altfel nu avea bani de salarii şi burse, putea alege să blocheze sistemul”, a continuat acesta.

