Proiect de lege care scade facturile la întreținere: Deputatul PNL Andrei Baciu vrea ca veniturile din închirieri și reclame ale asociațiilor de bloc să fie folosite la plata cheltuielilor comune

19 sept. 2025, 12:44
Proiect de lege care scade facturile la întreținere: Deputatul PNL Andrei Baciu vrea ca veniturile din închirieri și reclame ale asociațiilor de bloc să fie folosite la plata cheltuielilor comune
Sursa foto: Andrei Baciu / Facebook

Deputatul PNL Andrei Baciu a anunțat depunerea unui proiect de lege care atacă direct una dintre nemulțumirile locatarilor de la bloc: faptul că banii strânși de asociații din chirii, reclame sau servicii stau blocați, în timp ce oamenii sunt obligați să scoată bani din buzunar pentru cheltuielile curente.

„Anunț important pentru toți cei care locuiesc la bloc! Dacă blocul vostru are o asociație care obține venituri din închirieri, reclame sau prestări de servicii, am o veste bună pentru voi: am inițiat și depus un proiect legislativ care să permită asociației să folosească acești bani și pentru cheltuielile legate de spațiile comune”, a scris Baciu pe Facebook.

Andrei Baciu reamintește că legea, așa cum e azi, permite folosirea unor astfel de fonduri doar pentru reparații, ceea ce generează blocaje chiar și atunci când în conturile asociațiilor există sume importante. „Veniturile obținute din chirii, reclame sau servicii pot fi folosite doar pentru reparații. Așa apar blocaje financiare, chiar dacă există bani în cont”, a explicat deputatul.

Proiectul propus de deputatul liberal ar permite Adunării Generale a locatarilor să decidă liber cu privire la aceste venituri: fie să fie folosite pentru reparații, fie să meargă la plata facturilor de întreținere. „Vei plăti mai puțin (sau vei fi mai puțin afectat de creșterea cheltuielilor comune). Asociațiile nu vor mai sta cu bani blocați, iar comunitatea de la bloc va funcționa mai bine”, a subliniat Baciu.

Deputatul PNL insistă că schimbarea va aduce mai multă flexibilitate și echitate pentru cetățeni, punând capăt unei situații absurde în care oamenii plătesc suplimentar, deși asociațiile de proprietari au fonduri nefolosite.

