Garanția pentru mașini noi sau second-hand va acoperi gratuit și defecţiunile ce afectează , propune un . Documentul a fost depus la Senat și va intra în procedură de adoptare.

Defecțiunile critice, incluse în garanția pentru mașini

Un proiect de lege a ajuns recent în Senat. Acestea vizează garanția pentru mașini și propune să schimbarea regulilor pentru vânzători de mașini noi și second-hand. Astfel, producătorii și dealerii nu vor mai putea exclude anumite defecțiuni din certificatele de garantare. Este vorba de cele care afectează siguranța mașinii. Proiectul identifică explicit componentele esențiale ce vor trebui acoperite de garanție:

sistemul de frânare (lichid, pompă, etrieri);

sistemul de direcţie (coloană, casetă, servodirecţie);

sistemele de retenţie a pasagerilor (airbaguri, centuri);

caroseria-structură (lonjeroane, şasiu).

De asemenea, este inclus și circuitul de răcire al motorului şi instalaţia de climatizare în termeni de etanşeitate şi pierdere agent frigorific.

Defecțiunile la aceste componente vor trebui remediate gratuit, obligația fiind valabilă indiferent de contractul de vânzare. Viitoarea lege s-ar aplica la mașinile noi și la cele rulate. Scopul urmărit este protecția consumatorilor și, totodată, creșterea siguranței pe șosele.

Ce defecțiuni nu vor mai putea fi excluse?

În prezent, garanția pentru mașini acordată de producători și vânzători exclud anumite componente și defecțiuni grave, precu, pierderile de lichid de frână. De asemenea, nu se acordă garanții pentru defecțiunile la sistemul de direcție. Or, arată inițiatorii proiectului aceste probleme pun în pericol viața participanților la trafic. Pentru astfel de defecțiuni, șoferii ajung să plătească reparații costisitoare.

Or, proiectul vrea să oprească aceste practici și să impună un nivel de protecție mai ridicat pentru consumatori. De altfel, inițiativa transpune în legislația națională o .

Noul act normativ, va impune sancțiuni dure pentru cei care nu respectă aceste reglementări privind garanția pentru mașini. Cei care nu respectă legea pot fi obligați să plătească amenzi de 200.000 de lei. Recidiva poate duce la suspendarea activității. Producătorii, importatorii şi dealerii auto vor avea obligaţia să suporte gratuit costurile legate de manoperă, piese şi materiale pentru remedierea acestor defecte

Proiectul stabilește că proprietarul mașinii ar putea alege service-ul unde va face reparațiile sub garanție. Acesta nu ar mai fi obligat să apeleze la ateliere din rețeaua garantului. Reparațiile în garanție s-ar putea face în orice unitatea autorizată.

Proiectul privind garanția pentru mașini intră în dezbatere parlamentară

Proiectul legislativ urmează să fie analizat și dezbătut în Senat, primul for legislativ. Ulterior, după votul în plen, legea care modifică reglementările privind garanția pentru mașini va merge la Camera Deputaților. Aceasta din urmă este cameră decizională.

Dacă proiectul va trece de Parlament și va fi promulgat, va avea un impact major pentru piața auto. Tranzacțiile cu autovehicule se vor face după noi reguli. Legea este importantă, în special, pentru , dat fiind că va oferi o protecție sporită celor care achiziționează mașini rulate.

Proiectul de lege privind garanţia pentru maşini vine să întărească drepturile consumatorilor şi să crească siguranţa rutieră. Prin eliminarea clauzelor abuzive şi acoperirea gratuită a defectelor ce pun în pericol viaţa, va crește siguranța în trafic. Rămâne de văzut modul în care va fi aplicată în practică şi când va intra în vigoare.