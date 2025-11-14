B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid

Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid

B1.ro
14 nov. 2025, 10:30
Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid
Sursa foto: Ciprian Ciucu

Banca Locală de Alimente Sector 6, proiect inițiat de primarul Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Municipiului București, a fost premiată la gala „European Social Services Awards”, desfășurată anul acesta la Madrid. Investiția, unică în România la nivel de administrație locală, a câștigat trofeul la categoria Community Strengthening and Social Inclusion (Consolidarea comunităților și incluziune socială).

Distincția vine în urma unei competiții în care au fost înscrise aproximativ 140 de proiecte sociale din întreaga Europă, Banca Locală de Alimente Sector 6 fiind recunoscută drept un model de bune practici atât în combaterea risipei alimentare, cât și în sprijinirea categoriilor vulnerabile.

În primul an de funcționare, Banca a reușit să colecteze 525 de tone de alimente donate, evaluate la circa 1,4 milioane de euro. Din aceste resurse, au fost gătite și livrate 135.000 de mese calde pentru elevii incluși în programul „Școală după Școală”, precum și 100.000 de porții de mâncare și 44.000 de pachete pentru persoanele aflate în nevoie.

Proiectul are și o importantă componentă civică: peste 300 de voluntari s-au implicat în activități, alături de companii donatoare și ONG-uri partenere, acumulând peste 30.000 de ore de muncă voluntară în sprijinul comunității.

Ciprian Ciucu a subliniat că acest premiu confirmă faptul că Sectorul 6 poate fi un reper european în domeniul social și a transmis că modelul poate fi replicat și la nivelul întregii Capitale, prin politici publice care să susțină comunitățile vulnerabile și să reducă risipa alimentară. „Așa se formează o comunitate și un exemplu de urmat pentru fiecare autoritate publică locală”, a declarat Ciucu.

„Material Promovat de PNL București”

Tags:
Citește și...
Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
Politică
Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni
Politică
Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni
Bolojan: „Să știți că, după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general al Capitalei”
Politică
Bolojan: „Să știți că, după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general al Capitalei”
Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”
Politică
Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”
Tensiuni între PNL și USR în campania pentru Capitală. Cum răspunde Ciprian Ciucu criticilor venite de la Dominic Fritz
Politică
Tensiuni între PNL și USR în campania pentru Capitală. Cum răspunde Ciprian Ciucu criticilor venite de la Dominic Fritz
Ministrul Dezvoltării anunță cum vor fi reduse posturile din primării și ministere: „Am propus o frână de 20%”
Politică
Ministrul Dezvoltării anunță cum vor fi reduse posturile din primării și ministere: „Am propus o frână de 20%”
CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)
Politică
CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)
“Credeţi că-mi dă mama bani?”. Reacția furibundă a lui Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, atunci când a fost întrebat care e sursa banilor pentru campania electorală
Politică
“Credeţi că-mi dă mama bani?”. Reacția furibundă a lui Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, atunci când a fost întrebat care e sursa banilor pentru campania electorală
Negocierile pentru pensiile magistraților, fără rezultat. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea dintre liderii coaliției și reprezentanții CCR
Politică
Negocierile pentru pensiile magistraților, fără rezultat. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea dintre liderii coaliției și reprezentanții CCR
Au apărute STENOGRAMELE: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate privind pensiile speciale și cu ce propuneri au venit șefii magistraților
Politică
Au apărute STENOGRAMELE: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate privind pensiile speciale și cu ce propuneri au venit șefii magistraților
Ultima oră
11:01 - Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
10:29 - Vremea în România astăzi, 14 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, dar plăcută
10:28 - Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
10:26 - Consecințele măsurilor de austeritate. Economia României a început să scadă în trimestrul trei
10:09 - Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Catalin Drula
09:52 - Accident mortal în Rusia. Un avion de luptă SU-30 s-a prăbușit în timpul unui antrenament. Piloții au murit
09:38 - Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
09:11 - Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului
09:06 - Atac rusesc masiv asupra Kievului. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite
09:02 - COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.55 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025