B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Răspunsul lui Lavrin Covaci (PSD), întrebat dacă Guvernul va pica, în cazul în care nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților / Ce a spus despre creșterea vârstei de pensionare (VIDEO)

Răspunsul lui Lavrin Covaci (PSD), întrebat dacă Guvernul va pica, în cazul în care nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților / Ce a spus despre creșterea vârstei de pensionare (VIDEO)

Ana Maria
09 sept. 2025, 17:48
Răspunsul lui Lavrin Covaci (PSD), întrebat dacă Guvernul va pica, în cazul în care nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților / Ce a spus despre creșterea vârstei de pensionare (VIDEO)
Sursa foto: Facebook @Lavrin Covaci

Lavrin Covaci, vicepreşedintele PSD Sector 1, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre reforma pensiilor în România.

Cuprins:

  • Ce a spus Lavrin Covaci despre creșterea vârstei de pensionare
  • Va pica Guvernul, dacă nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților?

Ce a spus Lavrin Covaci despre creșterea vârstei de pensionare

Covaci a declarat că, în România, vârsta generală de pensionare este de 65 de ani, iar PSD se opune creșterii acestei vârste, argumentând că trebuie corelată cu speranța de viață, care, în țara noastră, este cu aproximativ 4 ani mai mică decât media europeană.

“Să le luăm pe rând. Vârsta de pensionare, în general, în România, este de 65 de ani. Partidul Social-Democrat se opune creșterii acestei vârste pentru că ea trebuie să fie corelată cu speranța de viață, care, în România, este undeva la 4 ani mai mică decât media europeană.

Avem și declarația ministrului PSD al Muncii, domnul Florin Manole, care a spus foarte clar că nu se pune problema de asta și cred că de asta a existat și acea revenire. Dacă discutăm de pensiile magistraților, cu toții ne dorim să facem această reformă și este ceva absolut necesar, pentru că este și jalon în PNRR, practic este o obligație asumată, nu putem să venim cu mesaje de genul – dacă ceva nu iese, gata, plecăm. Nu! Mesajul de responsabilitate e cel în care, având o largă coaliție, o largă majoritate, facem ce este nevoie și în situația în care, eventual, la CCR s-ar întâmpla altfel decât ne-am dori.

Deși din ceea ce știu eu și din ceea ce am văzut și felul în care arată textele respective, ele au fost atent puse în legătură și corelate cu deciziile anterioare ale CCR, în așa fel încât să treacă de acest control. Deci, e clar că e nevoie să creștem vârsta de pensionare la categoriile speciale, la magistrați, și există această perioadă de timp, de 10 ani, care este suficientă, din punctul meu de vedere. Eu am mai spus și altădată. Noi, avocații, ne pensionăm ca toată lumea la 65 de ani. Până la urmă, facem parte toți și suntem cetățenii acestei țări, și magistrații, și noi, și toată lumea.

Când sperăm să avem o soluție, evident că noi ne dorim să avem o soluție bună și, până la urmă, să rezolvăm inclusiv cu acest protest.”, a spus Covaci.

Va pica Guvernul, dacă nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților?

Întrebat dacă Guvernul va pleca, în cazul în care nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților, vicepreşedintele PSD Sector 1 a spus:

“Nu se pune problema, din punctul nostru de vedere, așa. Noi înțelegem că trebuie să ducem lucrurile până la capăt și dacă ceva nu iese, putem să reparăm. Până la urmă, avem o largă majoritate, putem chiar să modificăm Constituția, în sensul în care să putem să facem acest lucru, această modificare și să nu avem în permanență acest impediment, care pică, dacă se ajunge acolo. Dar discuția e prematură, în momentul de față, în condițiile în care urmează să se se dea această decizie. Mai multe decizii are CCR, pentru că sunt atacate toate pachetele”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Pachetul de măsuri privind administrația locală este aproape gata. Avertismentul lui Sorin Grindeanu
Politică
Pachetul de măsuri privind administrația locală este aproape gata. Avertismentul lui Sorin Grindeanu
Pîslaru a povestit cum încearcă primarii să-și favorizeze proiectele din bani europeni: „Zbârnâie telefoanele. Promit voturi la alegeri”
Politică
Pîslaru a povestit cum încearcă primarii să-și favorizeze proiectele din bani europeni: „Zbârnâie telefoanele. Promit voturi la alegeri”
Fenechiu: Cu siguranță că Bolojan va demisiona dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
Politică
Fenechiu: Cu siguranță că Bolojan va demisiona dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
Ministrul Florin Manole: Nu se ia în calcul creșterea vârstei de pensionare, nu e niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect (VIDEO)
Politică
Ministrul Florin Manole: Nu se ia în calcul creșterea vârstei de pensionare, nu e niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect (VIDEO)
Boloș: I-am zis de 6 ori lui Ciolacu despre deficit, că se duce-n cap. Mi-a spus că-l doare în organul genital
Politică
Boloș: I-am zis de 6 ori lui Ciolacu despre deficit, că se duce-n cap. Mi-a spus că-l doare în organul genital
Bolojan: „Nu vom intra în incapacitate de plată și nu vom avea inflație cu două cifre”. Când vom reveni pe creștere economică
Politică
Bolojan: „Nu vom intra în incapacitate de plată și nu vom avea inflație cu două cifre”. Când vom reveni pe creștere economică
Kelemen Hunor: Dacă reforma pensiilor magistraților nu trece de CCR, legitimitatea acestui Guvern dispare
Politică
Kelemen Hunor: Dacă reforma pensiilor magistraților nu trece de CCR, legitimitatea acestui Guvern dispare
Bolojan: „Dacă știm că trebuie să luăm măsuri nepopulare, atunci să ni le asumăm”
Politică
Bolojan: „Dacă știm că trebuie să luăm măsuri nepopulare, atunci să ni le asumăm”
Bolojan spune că trebuie eliminate excepțiile de la vârsta standard de pensionare: „Altfel, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii”
Politică
Bolojan spune că trebuie eliminate excepțiile de la vârsta standard de pensionare: „Altfel, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii”
George Simion a confundat România cu Ciadul, pe Facebook. Ce gafă a făcut liderul AUR după căderea guvernului de la Paris
Politică
George Simion a confundat România cu Ciadul, pe Facebook. Ce gafă a făcut liderul AUR după căderea guvernului de la Paris
Ultima oră
17:54 - Două turiste din SUA au stârnit amuzamentul internauților când au povestit cum au ajuns în Tunisia, în loc de Franța
17:51 - Pachetul de măsuri privind administrația locală este aproape gata. Avertismentul lui Sorin Grindeanu
17:34 - Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul
17:25 - 11 stații de epurare, în lucru în Ilfov. Hubert Thuma: „Un mediu înconjurător mai curat, fără poluare”
17:13 - Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
17:05 - IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Musa Abu Marzouk, unul dintre fondatorii organizației palestinene, ar fi fost ucis în atac UPDATE
16:53 - Alertă! Incendiu la Grădina Zoologică din București. Pompierii au intervenit de urgență
16:47 - Mii de locuințe dintr-o capitală europeană au rămas fără curent. Polițiștii nu exclud posibilitatea unei acțiuni cu „motivație politică”
16:43 - Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta
16:33 - Ce a strigat Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European, în timp ce Maia Sandu ținea un discurs. Eurodeputații au huiduit-o pe lidera S.O.S. România