Răspunsul lui Lavrin Covaci (PSD), întrebat dacă Guvernul va pica, în cazul în care nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților / Ce a spus despre creșterea vârstei de pensionare (VIDEO)

Cuprins:

Ce a spus Lavrin Covaci despre creșterea vârstei de pensionare

Va pica Guvernul, dacă nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților?

Covaci a declarat că, în România, vârsta generală de pensionare este de 65 de ani, iar PSD se opune creșterii acestei vârste, argumentând că trebuie corelată cu speranța de viață, care, în țara noastră, este cu aproximativ 4 ani mai mică decât media europeană.

“Să le luăm pe rând. Vârsta de pensionare, în general, în România, este de 65 de ani. Partidul Social-Democrat se opune creșterii acestei vârste pentru că ea trebuie să fie corelată cu speranța de viață, care, în România, este undeva la 4 ani mai mică decât media europeană.

Avem și declarația ministrului PSD al Muncii, domnul Florin Manole, care a spus foarte clar că nu se pune problema de asta și cred că de asta a existat și acea revenire. Dacă discutăm de pensiile magistraților, cu toții ne dorim să facem această reformă și este ceva absolut necesar, pentru că este și jalon în PNRR, practic este o obligație asumată, nu putem să venim cu mesaje de genul – dacă ceva nu iese, gata, plecăm. Nu! Mesajul de responsabilitate e cel în care, având o largă coaliție, o largă majoritate, facem ce este nevoie și în situația în care, eventual, la CCR s-ar întâmpla altfel decât ne-am dori.

Deși din ceea ce știu eu și din ceea ce am văzut și felul în care arată textele respective, ele au fost atent puse în legătură și corelate cu deciziile anterioare ale CCR, în așa fel încât să treacă de acest control. Deci, e clar că e nevoie să creștem vârsta de pensionare la categoriile speciale, la magistrați, și există această perioadă de timp, de 10 ani, care este suficientă, din punctul meu de vedere. Eu am mai spus și altădată. Noi, avocații, ne pensionăm ca toată lumea la 65 de ani. Până la urmă, facem parte toți și suntem cetățenii acestei țări, și magistrații, și noi, și toată lumea.

Când sperăm să avem o soluție, evident că noi ne dorim să avem o soluție bună și, până la urmă, să rezolvăm inclusiv cu acest protest.”, a spus Covaci.

Va pica Guvernul, dacă nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților?

Întrebat dacă Guvernul va pleca, în cazul în care nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților, vicepreşedintele PSD Sector 1 a spus:

“Nu se pune problema, din punctul nostru de vedere, așa. Noi înțelegem că trebuie să ducem lucrurile până la capăt și dacă ceva nu iese, putem să reparăm. Până la urmă, avem o largă majoritate, putem chiar să modificăm Constituția, în sensul în care să putem să facem acest lucru, această modificare și să nu avem în permanență acest impediment, care pică, dacă se ajunge acolo. Dar discuția e prematură, în momentul de față, în condițiile în care urmează să se se dea această decizie. Mai multe decizii are CCR, pentru că sunt atacate toate pachetele”.