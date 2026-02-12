B1 Inregistrari!
Politică

PSD a luat-o de la cap cu impozitarea progresivă. Cum încearcă social-democrații să oprească tăierile dorite de Bolojan. Ipocrizia PSD-iștilor.

Adrian A
12 feb. 2026, 14:47
PSD a luat-o de la cap cu impozitarea progresivă. Cum încearcă social-democrații să oprească tăierile dorite de Bolojan. Ipocrizia PSD-iștilor.
Cuprins
  1. PSD îi cere lui Bolojan impozitarea progresivă
  2. PSD se face că nu a votat măsurile de până acum

PSD se dă peste cap să rămână partidul preferat al bugetarilor și al primarilor din țară. Așa că se dă peste cap să oprească tăierile lui Bolojan, chiar dacă pentru asta ar trebuis să plătească tot privații. Și revine subiectul cu impozitarea progresivă.

PSD îi cere lui Bolojan impozitarea progresivă

PSD își ceartă partenerii de coaliție prin comunicate de presă. Iar în cel mai recent oamenii lui Grindeanu îi cer lui Bolojan să nu mai insiste cu tăierile la bugetari. Și să introducă impozitarea progresivă.

„Tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul, nu este reformă! Iar PSD nu va susține o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar.

PSD consideră că reducerea cheltuielilor bugetare este necesară, însă Guvernul trebuie să țină cont de particularitățile diverselor domenii de activitate.

O alternativă la politicile de tăieri „fără excepții” este introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetățenii cu venituri mici. O astfel de reformă structurală, susținută de Comisia Europeană, ar echilibra puterea de cumpărare dintre diversele categorii sociale și ar aduce venituri suplimentare la buget, fără a amplifica inflația și fără a afecta creșterea economiei naționale.”, arată comunicatul PSD.

PSD se face că nu a votat măsurile de până acum

Și, ca și cum nu ar fi votat cot la cot cu ceilalți din coaliție măsurile de până acum, social-democrații spun că ei s-au opus austerității lui Ilie Bolojan. Nu știm cum s-au opus, dar au făcut ei cumva. 

„PSD este consecvent cu pozițiile anterioare privind ineficiența politicilor de austeritate. Reamintim că PSD a avertizat că o majorare a TVA și a accizelor va determina creșterea inflației și scăderea consumului, cu efecte negative asupra creșterii economice și asupra încasărilor la bugetul de stat.

Cele mai recente date oficiale ale INS și Eurostat confirmă acum că acele măsuri au amplificat inflația din România la cel mai mare nivel din Uniunea Europeană, iar în prezent țara noastră este singurul stat UE în care salariații pierd masiv din puterea de cumpărare.

În consecință, în România s-a înregistrat cea mai mare prăbușire a consumului din ultimii 15 ani, ceea ce a adus economia românească în pragul recesiunii.”, transmite PSD, ca și cum ar fi venit ieri la guvernare.


