Sorin Grindeanu, liderul PSD, l-a luat la rost pe premierul liberal Ilie Bolojan, la o discuție cu mai mulți primari de comune despre situația din administrație. N-a durat mult și el însuși a fost certat de unul dintre edilii prezenți.

Grindeanu, discurs acuzator la adresa lui Bolojan

„Astăzi aș vrea cu toții să facem un exercițiu de sinceritate – să lăsăm discursurile triumfaliste și să vorbim deschis despre toți elefanții din încăpere” – și-a început Sorin Grindeanu

Președintele PSD a spus apoi că e de acord cu propunerea UDMR de reducere a taxelor locale, care au crescut mult prea mult la începutul anului.

De asemenea, el a ținut să-i apere pe primari, spunând că nu sunt în realitate așa cum sunt portretizați în spațiul public: „Dacă nu eşti dintr-o localitate, ai miliarde de la buget, aproape de fiecare dată eşti prezentat a fi incapabil, eşti angajator de pile sau amante, eşti unul dintre cei care vrei să iei fonduri de la bugetul de stat ca să le furi. Această diabolizare în corpore este doar o minciună care exprimă un populism ieftin”.

Grindeanu a mai afirmat că restructurările din primării sunt necesare, dar crede că ele s-au făcut deja.

Ce a spus un primar și reacția lui Grindeanu

Nici bine nu și-a terminat discursul, că Grindeanu a și fost mustrat de unul dintre primarii prezenți.

„O remarcă din perspectiva unui independent. Eu nu mă întâlnesc cu dumneavoastră la nicio reuniune în judeţe. Tot ce aţi spus dumneavoastră e, sigur, pe placul tuturor din sală. Dar dacă v-ar fi întrebat colegii mei primari: ”Păi bine mă, , dar nu votarăţi împreună?””, a spus primarul, potrivit

Sorin Grindeanu s-a apărat, spunând că măsurile bune abia de acum vor veni: „Mare parte din măsurile de care am vorbit or să vină. Avem vreun buget aprobat acum şi nu ştiu eu? Avem pachetul de administraţie aprobat şi nu ştiu eu, domnule preşedinte? Sunt anumite lucruri care ţin de impozitele şi taxele locale şi, aşa cum v-am spus, sunt lucruri care pot fi corectate”.

Tot acum, premierul Bolojan a ridicat miza vorbind despre comasarea localităților mici, printr-o

În paralel, angajații din peste 1.500 de primării au făcut o