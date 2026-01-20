Bob Leigh, un bătrân de 86 de ani din Warrington, Marea Britanie, s-a bucurat de generozitatea extraordinară a unor străini, chiar de ziua sa de naștere. El sărbătorea singur într-un restaurant, fiind văduv de mai mulți ani.
Bob și-a făcut o obișnuință din a merge la Caffe Caruso, un restaurant italian. Pe 10 ianuarie, s-a îmbrăcat frumos, de sărbătoare, și s-a dus tot acolo să marcheze ziua sa de naștere. Era, însă, singur pentru că soția lui a murit acum mulți ani.
La un moment dat, bătrânul a intrat în vorbă cu niște necunoscuți de la masa alăturată. Le-a spus că e ziua lui și că e singur, dar n-a insistat cu asta.
La final, când a dat să plece și a cerut nota de plată, cei de la restaurant i-au spus că nu e nevoie să plătească cele 38 de lire, deoarece au achitat deja străinii cu care discutase mai devreme.
„Am mers la ei și le-am spus că nu pot să accept așa ceva”, a povestit bătrânul, pentru BBC. Însă străinii n-au acceptat niciun refuz!
Bob Leigh s-a arătat profund impresionant de gestul care „mi-a încălzit inima”.
„Nu pot să le mulțumesc destul. Am fost pur și simplu impresionat de bunătatea lor”, a mai afirmat bătrânul.