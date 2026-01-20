Bob Leigh, un bătrân de 86 de ani din Warrington, Marea Britanie, s-a bucurat de generozitatea extraordinară a unor străini, chiar de ziua sa de naștere. El sărbătorea singur într-un restaurant, fiind văduv de mai mulți ani.

Bucuria făcută de niște necunoscuți unui bătrân

Bob și-a făcut o obișnuință din a merge la Caffe Caruso, un restaurant italian. Pe 10 ianuarie, s-a îmbrăcat frumos, de sărbătoare, și s-a dus tot acolo să marcheze ziua sa de naștere. Era, însă, singur pentru că soția lui a murit acum mulți ani.

La un moment dat, bătrânul a intrat în vorbă cu niște necunoscuți de la masa alăturată. Le-a spus că e ziua lui și că e singur, dar n-a insistat cu asta.

La final, când a dat să plece și a cerut nota de plată, cei de la restaurant i-au spus că nu e nevoie să plătească cele 38 de lire, deoarece au achitat deja străinii cu care discutase mai devreme.

„Am fost pur și simplu impresionat de bunătatea lor”

„Am mers la ei și le-am spus că nu pot să accept așa ceva”, a povestit bătrânul, pentru . Însă străinii n-au acceptat niciun refuz!

Bob Leigh s-a arătat profund impresionant de gestul care „mi-a încălzit inima”.

„Nu pot să le mulțumesc destul. Am fost pur și simplu impresionat de bunătatea lor”, a mai afirmat bătrânul.