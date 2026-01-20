B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Gestul unor necunoscuți pentru un bătrân care își serba singur ziua de naștere: „Am fost impresionat de bunătatea lor”

Gestul unor necunoscuți pentru un bătrân care își serba singur ziua de naștere: „Am fost impresionat de bunătatea lor”

Traian Avarvarei
20 ian. 2026, 13:06
Gestul unor necunoscuți pentru un bătrân care își serba singur ziua de naștere: „Am fost impresionat de bunătatea lor”
Ziua de naștere a unui bătrân singur, luminată de gestul unor necunoscuți. Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Bucuria făcută de niște necunoscuți unui bătrân
  2. „Am fost pur și simplu impresionat de bunătatea lor”

Bob Leigh, un bătrân de 86 de ani din Warrington, Marea Britanie, s-a bucurat de generozitatea extraordinară a unor străini, chiar de ziua sa de naștere. El sărbătorea singur într-un restaurant, fiind văduv de mai mulți ani.

Bucuria făcută de niște necunoscuți unui bătrân

Bob și-a făcut o obișnuință din a merge la Caffe Caruso, un restaurant italian. Pe 10 ianuarie, s-a îmbrăcat frumos, de sărbătoare, și s-a dus tot acolo să marcheze ziua sa de naștere. Era, însă, singur pentru că soția lui a murit acum mulți ani.

La un moment dat, bătrânul a intrat în vorbă cu niște necunoscuți de la masa alăturată. Le-a spus că e ziua lui și că e singur, dar n-a insistat cu asta.

La final, când a dat să plece și a cerut nota de plată, cei de la restaurant i-au spus că nu e nevoie să plătească cele 38 de lire, deoarece au achitat deja străinii cu care discutase mai devreme.

„Am fost pur și simplu impresionat de bunătatea lor”

„Am mers la ei și le-am spus că nu pot să accept așa ceva”, a povestit bătrânul, pentru BBC. Însă străinii n-au acceptat niciun refuz!

Bob Leigh s-a arătat profund impresionant de gestul care „mi-a încălzit inima”.

„Nu pot să le mulțumesc destul. Am fost pur și simplu impresionat de bunătatea lor”, a mai afirmat bătrânul.

Tags:
Citește și...
Tot mai mulți cetățeni ruși au cerut cetățenia Republicii Moldova după izbucnirea războiului din Ucraina. Ce îi împiedică pe ruși să aibă acces în spațiul european
Externe
Tot mai mulți cetățeni ruși au cerut cetățenia Republicii Moldova după izbucnirea războiului din Ucraina. Ce îi împiedică pe ruși să aibă acces în spațiul european
Zeci de plaje din Australia, închise după patru atacuri de rechini în două zile
Externe
Zeci de plaje din Australia, închise după patru atacuri de rechini în două zile
Dispută diplomatică între Washington și Beijing pe tema Groenlandei. Ce mesaj i-a transmis purtătorul de cuvânt chinez lui Trump
Externe
Dispută diplomatică între Washington și Beijing pe tema Groenlandei. Ce mesaj i-a transmis purtătorul de cuvânt chinez lui Trump
Trump divulgă discuțiile cu Emmanuel Macron și cu Mark Rutte pe tema Groenlandei. Relația dintre Macron și Trump, tot mai rece
Externe
Trump divulgă discuțiile cu Emmanuel Macron și cu Mark Rutte pe tema Groenlandei. Relația dintre Macron și Trump, tot mai rece
Incident neobișnuit pe coasta britanică. Plaje acoperite de cartofi pai și ceapă. Cum au ajuns mii de saci de alimente pe țărm (FOTO, VIDEO)
Externe
Incident neobișnuit pe coasta britanică. Plaje acoperite de cartofi pai și ceapă. Cum au ajuns mii de saci de alimente pe țărm (FOTO, VIDEO)
Carambol în Michigan. Peste 100 de vehicule au fost implicate într-o furtună de zăpadă
Externe
Carambol în Michigan. Peste 100 de vehicule au fost implicate într-o furtună de zăpadă
O țară europeană ar putea introduce vigneta de 100 de euro pentru șoferii străini. Unde se pregătește schimbarea și când ar putea intra în vigoare
Externe
O țară europeană ar putea introduce vigneta de 100 de euro pentru șoferii străini. Unde se pregătește schimbarea și când ar putea intra în vigoare
Summit de urgență al UE: Liderii europeni discută situația din Groenlanda
Externe
Summit de urgență al UE: Liderii europeni discută situația din Groenlanda
Cauza tragediei feroviare din Spania, cu zeci de morți. Primele concluzii: Ce au descoprit anchetatorii
Externe
Cauza tragediei feroviare din Spania, cu zeci de morți. Primele concluzii: Ce au descoprit anchetatorii
Trump îl vrea pe Aleksandr Lukaşenko în „Consiliul de Pace”. Pe cine a mai invitat președintele american
Externe
Trump îl vrea pe Aleksandr Lukaşenko în „Consiliul de Pace”. Pe cine a mai invitat președintele american
Ultima oră
13:32 - Dan Negru, după gafa Paulei Seling: „România nu e mică, e doar împărțită”
13:16 - Aduc bonusurile de cazino un beneficiu real jucătorilor sau sunt doar o capcană bine ambalată?
13:14 - Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
13:07 - Tot mai mulți cetățeni ruși au cerut cetățenia Republicii Moldova după izbucnirea războiului din Ucraina. Ce îi împiedică pe ruși să aibă acces în spațiul european
13:07 - Statul român plătește 25 de miliarde de lei pe pensii speciale sau date prin legi speciale. Tot ce câștigă statul se duce pe bugetari, pensionari, asistați social și „speciali”
12:55 - „Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte
12:33 - Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
12:16 - Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
12:15 - Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
12:14 - Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate