După declanșarea războiului din Ucraina, autoritățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere vizibilă a interesului pentru obținerea cetățeniei, în special din partea cetățenilor ruși. Fenomenul a căpătat amploare în ultimii ani, pe fondul schimbărilor geopolitice și al modificărilor legislative adoptate la Chișinău.

De ce au cerut tot mai mulți ruși cetățenia Republicii Moldova

Începând cu 24 februarie 2022, data lansării invaziei ruse în Ucraina, tot mai mulți cetățeni ruși au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Pentru mulți dintre aceștia, demersul a reprezentat un pas intermediar către cetățenia română, care oferă acces direct la Uniunea Europeană și NATO, potrivit .

Datele Agenției pentru Servicii Publice (ASP) arată că, din 2022 până în prezent, peste 55% dintre cererile anuale de cetățenie au provenit de la cetățeni ruși. În majoritatea situațiilor, solicitanții sunt persoane născute în perioada sovietică pe actualul teritoriu al Republicii Moldova sau descendenți direcți ai acestora.

Cum au intervenit firmele de intermediere în acest proces

O parte importantă dintre solicitanți a apelat la firme specializate din Chișinău, care ofereau servicii de intermediere pentru obținerea cetățeniei moldovenești. Aceste companii s-au adresat în special rușilor care au părăsit Federația Rusă după izbucnirea războiului și căutau alternative legale pentru relocare.

Procedura simplificată a facilitat inițial acest proces, însă modificările legislative au schimbat semnificativ regulile de acordare a cetățeniei, afectând direct activitatea firmelor de profil.

Ce schimbări legislative îngreunează procesul

Parlamentul a adoptat, în luna iunie, amendamente care au intrat în vigoare la finalul anului trecut, eliminând procedura simplificată. Noile reguli impun tuturor solicitanților, indiferent de procedură, obligația de a cunoaște limba română și Constituția, relatează Adevărul.

Legea introduce și susținerea unui examen obligatoriu, cu excepții limitate strict la persoanele cu dizabilități severe, minorii sub 14 ani și cazurile motivate de interesul statului. În acest context, mai multe firme de intermediere au anunțat închiderea programelor, considerând noile condiții dificil de îndeplinit.

Ce nivel de interes s-a înregistrat în 2025 comparativ cu 2024

Cele mai multe cereri din partea cetățenilor ruși au fost înregistrate în anul 2024, însă în 2025 tendința a început să se inverseze. Potrivit ASP, scăderea se explică prin epuizarea parțială a bazei de persoane eligibile și prin verificările mai riguroase ale documentelor.

Totuși, autoritățile au constatat o creștere semnificativă a solicitărilor în luna decembrie 2025, fenomen asociat cu graba depunerii dosarelor înainte de aplicarea noilor reguli. În aceeași perioadă, portalul zonadesecuritate.md a semnalat o majorare a cererilor din regiunea transnistreană.

Cetățenia Republicii Moldova a devenit atractivă pentru cetățenii ruși după invazia , oferind acces la un stat asociat Uniunii Europene. Aceasta le permite circulația, munca și stabilirea în spațiul european, opțiuni devenite limitate pentru majoritatea rușilor după începutul agresiunii militare.