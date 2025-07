PSD dorește modificări la pachetul fiscal. Printre amendamentele depuse se numără: CASS pentru pensii doar până în 2027, șomerii, veteranii de război și cei cu ajutoare sociale să fie scutiți, reducerea subvenției pentru partide

a depus o serie de amendamente la pachetul de pe care Guvernul își asumă răspunderea luni, în Parlament. Printre modificările propuse se numără scutiri de la plata contribuțiilor de sănătate pentru mai multe categorii vulnerabile, o limitare în timp a taxării pensiilor mari și reducerea subvenției acordate partidelor politice, potrivit .

Ce amendamente a depus PSD la pachetul de măsuri fiscale

Una dintre propuneri vizează părinții aflați în concediu de creștere a copilului, cu venituri sub 3.000 de lei, care ar urma să fie scutiți de plata CASS.

„Pentru corelare cu dispozitiile art. 155 Cod fiscal, potrivit cărora persoanele aflate în concediu de acomodare si crestere si ingrijire copil sunt obligate la plata CASS pentru veniturile obtinute din indemnizațiile aferente care depășesc 3000 de lei. Astfel, se impune scutirea de la plata CASS pentru aceste persoane care au venituri până în 3000 de lei.

Se impune ca pentru categoriile de venituri pentru care urmează sa se calculeze CASS – persoanele aflate in concediu de acomodare si cele aflate in crestere si ingrijire copil, precum și revolutionari, deportați, veterani etc., reținerea CASS sa se realizeze la sursă de către instituțiile plătitoare.”, arată PSD, explicând că măsura este necesară „pentru corelare cu dispozițiile Codului fiscal” și pentru protejarea acestei categorii sociale.

O altă modificare prevede ca pensiile care depășesc 3.000 de lei să fie taxate cu CASS doar până la finalul anului 2026.

Se propune ca măsura referitoare la introducerea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, pentru partea care depășește suma de 3.000 lei lunar, să se aplice pentru o perioadă limitată în timp, respectiv asupra veniturilor aferente perioadei cuprinse între 1 august 2025 și 31 decembrie 2026”.

PSD a cerut, totodată, menținerea scutirii de la plata CASS pentru veteranii de război, văduvele acestora și persoanele persecutate politic.

„„Actualul Cod fiscal prevede la articolul 154 alineatul (1) litera d) scutirea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura comunistă, pentru văduvele, invalizii și veteranii de război, pentru persoanele deportate ori persecutate din motive etnice, pentru cei obligati la muncă forțată precum și pentru cei cărora statul român le datorează recunoștință pentru lupta anticomunistă.

Considerăm că aceste categorii de persoane trebuie să rămână în continuare scutite de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, ca o minimă formă de recunoștință din partea statului față de suferințele provocate acestora”, arată motivarea amendamentului.

Printre propuneri se mai regăsește și scutirea de la plata CASS pentru persoanele aflate în șomaj și cele care beneficiază de venit minim de incluziune.

PSD cere reducerea cu 40% a subvenției alocate partidelor politice în anul 2026

PSD susține și extinderea aplicării cotei reduse de TVA la evenimentele sportive, acestea fiind incluse în categoria activităților recreative și educaționale.

Un alt amendament vizează menținerea burselor pentru mamele minore, justificată din mai multe perspective sociale, economice și etice, având în vedere vulnerabilitatea acestei categorii și impactul asupra viitorului lor și al copiilor lor.

La capitolul taxe pentru companii, PSD propune introducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru toți plătitorii de impozit pe profit, indiferent de nivelul cifrei de afaceri, cu o cotă redusă de 0,5%, față de 1% cât era prevăzut anterior.

În același timp, partidul cere reducerea cu 40% a subvenției alocate partidelor politice în anul 2026, comparativ cu nivelul acordat în 2024.

„În anul 2026, subvenția alocată partidelor politice se diminuează cu 40% față de nivelul acordat în anul 2024”, se precizează în textul amendamentului.

În ceea ce privește taxarea pensiilor, deputatul PSD Adrian Solomon a depus un amendament separat, care prevede aplicarea CASS doar pentru pensiile ce depășesc 4.000 de lei.

Măsura ar însemna „respectarea programului de guvernare negociat înaintea învestirii Guvernului Bolojan”.

Toate amendamentele urmează să fie dezbătute luni, în Parlament.