PSD îl amenință pe Ilie Bolojan că îl dă afară. Ce face premierul

Adrian A
16 oct. 2025, 16:15
PSD îl amenință pe Ilie Bolojan că îl dă afară. Ce face premierul
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PSD pare la capătul răbdărilor după negocierile cu Ilie Bolojan. Și, la fiecare ieșire a oricărui PSD-ist, șeful guvernului e amenințat.

Când pleacă Ilie Bolojan

Ilie Bolojan e cu sabia lui Damocles deasupra capului. Sabie pe care acum o țin PSD-iștii. Aceștia îl amenință pe premier că îl dau jos dacă nu crește salariul minim. O altă „linie roșie” a partidului lui Grindeanu.

” Cred că trebuie să avem o discuție de clarificare cu Ilie Bolojan. Eu zic că poate să reziste dacă iese din încăpățânare și să înțeleagă că este premierul acestei coaliții. Iar fără PSD această coaliție nu există. Să le iasă tuturor din cap că pot face coaliție în trei. Să-i văd cum fac majoritate. Premierul pleacă dacă nu crește salariul minim. Există o lege a salariului minim și trebuie respectată. Eu cred că va respecta legea. Ori pleacă.” a declarat Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, în exclusivitate pentru B1 TV.

Declarația abruptă a deputatului PSD a venit după ce purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a anunțat într-o conferință de presă, că Ilie Bolojan nu are de gând să crească salariul minim.

„Subiectul este în analiza premierului şi în momentul în care l-am întrebat mi-a răspuns: în principiu, subliniez, în principiu salariul minim nu va creşte. Dar subiectul este în acest moment în analiza premierului.”, a declarat Dogioiu.

Întrebată dacă acest lucru a fost discutat în cadrul coaliţiei de guvernare, Dogioiu a răspuns sec:”Ce se întâmplă în coaliţie se întâmplă în coaliţie”.

Premierul Ilie Bolojan a cerut ca salariile, pensiile și salariul minim să rămână înghețate la nivelul actual, cel din 2024, invocând că măsura este necesară pentru a menține deficitul bugetar sub control, în condițiile în care România trebuie să reducă deficitul la aproximativ 6% până în 2026.

