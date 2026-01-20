Sorin Grindeanu susține că social-democraţii sunt absolut hotărâţi să susţină creşterea pensiilor în acest an. Pare că șeful PSD și-a dat seama că patidul său are doar de pierdut dacă va continua să susțină politicile de austeritate inițiate de echipa Bolojan.

Sorin Grindeanu cere majorarea pensiilor

Până în prezent, prin pachtele de austeritate, recuperarea deficitului bugetar s-a făcut exclusiv pe spatele românilor, în special a categoriilor vulnerabile. Plătesc pensionarii, cărora le-au fost reduse pensiile, funcționarii de carieră, cărora le-au fost tăiate salariile, bolnavii, cărora le sunt tăiate indemnizațiile de concediu medical și celelalte categorii defavorizate care sunt impozitate și taxate în plus.

În acest context, Sorin Grindeanu a declarat că social-democraţii sunt hotărâţi să susţină creşterea pensiilor în acest an. El recunoaște că politicile de austeritate impuse de Ilie Bolojan, pe care PSD le-a aprobat și votat, au lovit dur în puterea de cumpărare a pensionarilor și a celorlalte categorii defavorizate.

„Faptul că în anul 2025 puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România spre deosebire de anul 2024, când PSD a făcut cea mai mare creştere a pensiei de după Revoluţie, ne duce în situaţia acestui an în care suntem absolut hotărâţi să susţinem creşterea pensiilor în România. Că vor fi pe un sistem one-off, cum a mai funcţionat în trecut, că vom găsi o altă formulă, acest lucru trebuie să se întâmple. Pensiile în anul 2026 trebuie să crească şi trebuie să existe o sumă care să acopere pierderile imense suferite de pensionari în anul 2025”, a spus Grindeanu la Gândul.ro.

El a precizat că discuţia va avea loc când va începe dezbaterea pe . Concret este vorba despre o repoziționare a social democraților în încercarea de a recupera, măcar parțial, electoratul de stânga.

Reducerea deficitului și creșterea taxelor și impozitelor

Liderul PSD a mai spus că România are nevoie de măsuri de relansare economică. Potrivit spuselor sale, trebuie găsite resursele necesare menite să asigure creșterea economică. În opinia lui Sorin Grindeanu aceasta este calea corectă de urmat, iar nu impunerea unor pentru populație și tăierea unor beneficii pentru categoriile sociale vulnerabile.

Politicianul PSD nu este de acord cu care se laudă că a redus deficitul prin majorarea taxelor și impozitelor și blocarea investițiilor După părerea sa, cel care face așa ceva dă dovadă de bun simț.

„Sigur că o să-ţi scadă deficitul dacă opreşti investiţiile şi pui taxe şi impozite mai mari. Evident! Dar nu asta ne dorim. Şi nu vreau să se laude nimeni cu aşa ceva. Nu poţi să te lauzi că ai redus deficitul, fiindcă ai oprit investiţiile şi ai crescut taxele şi impozitele. Asta e lipsă de bun simţ. Poţi să faci aceste lucruri, să faci măsuri de relansare şi asta tot propune PSD-ul, care să ducă la creştere economică. Asta este calea corectă pe care trebuie să o urmăm”, a menţionat Grindeanu.

PSD și lupul care iese de la guvernare

Sorin Grindeanu a mai declarat, conform sursei citate că PSD va lua o decizie cu privire la rămânerea în . Acest lucru se va întâmpla după adoptarea bugetului pe 2026. În ultimele luni, după ce a intrat la guvernare, social-democrații au amenințat în mai multe rânduri cu ieșirea de la guvernare.

Acest lucru nu s-a petrecut, drept care noile declarații ale lui Grindeanu, pe acest subiect, sunt puțin credibile. De alfel, nimeni nu crede că social-democrații vor îndrăzni să facă acest pas.

„Avem o decizie a Biroului Permanent Naţional ca odată cu aprobarea bugetului, care va fi în a doua jumătate a lunii februarie, noi să finalizăm şi acea evaluare internă legată de participarea în continuare sau nu a PSD în această coaliţie. Suntem în plin proces, doar că nu poate să iasă PSD de la guvernare şi să facem jocul unora, fiindcă doamna Buzoianu de la Mediu nu îşi face treaba cum trebuie, sau pe chestiuni punctuale. În schimb, această evaluare va ţine cont de toate lucrurile, unele discutate azi, altele legate şi de buget”, a afirmat șeful PSD.

PSD-ul lui Sorin Grindeanu plătește costurile austerității

Politicile de austeritate impuse de echipa lui Ilie Bolojan pentru recuperarea deficitului au fost concentrate, cu precădere pe categoriile defavorizate: pensionari, lucrători plătiți cu salariul minim, elevi, studenți, categorii sociale vulnerabile, funcționari, veterani și văduve de război, foști deținuți politici etc.

Este vorba despre categoriile sociale care așteptau protecție din partea social-democraților. Or, acest lucru nu s-a petrecut. Și, după cum spunea deputatul , oamenii simt o mare frustrare considerând că au fost abandonați. Motiv pentru care se reorientează, electoral, către AUR.

„Sigur că pensionarii, funcționarii, zona rurală, sunt mult mai afectați de măsurile dlui Bolojan. În oraș, oamenii au alte venituri… Sigur că sunt afectați, iar acum oamenii au și unde să meargă, la AUR”, a spus Victor Ponta la B1 TV.