Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat că PSD nu va renunţa la susţinerea pachetului social în . El a spus că va merge cu amendamentele respinse la comisii în plenul reunit.

Florin Manole nu renunță la pachetul social

„Nu vom renunţa până în ultimul moment. Evident că vom face tot ce ţine de noi şi în plen. (…) Lupta pentru buget nu s-a terminat pentru că mai sunt puncte procedurale. Mai este şi votul din plen şi noi ne vom susţine punctul de vedere până în ultimul moment. Eu cred că avem această datorie faţă de pensionari şi de copiii cu dizabilităţi şi poate, pe parcursul acestei zile, pe parcursul zilei următoare, se mai trezeşte din răceala asta şi lipsa de empatie pentru aceste categorii sociale şi un alt grup politic. Poate PNL, poate USR, poate oricine altcineva”, a declarat Manole.

Ministrul Muncii a precizat că este nevoie ca politicienii să găsească o soluție pentru categoriile vulnerabile. El a spus că nici unul dintre partidele care se opun amendamentelor pe care le-a propus, nu a venit cu soluții pentru acești oameni.

„Avem nevoie de o soluţie pentru aceşti oameni. Nici PNL, nici USR, nici AUR, ca să-i pun pe toţi împreună cum s-au luat de mână astăzi, nu au pus nici o secundă pe masă nici o soluţie alternativă. Soluţia lor e nicio soluţie, dacă pot să zic aşa”, a mai spus ministrul.

PSD. amenințări voalate pentru PNL

Florin Manole a precizat că votul PNL împotriva va conta, foarte probabil, în analiza internă a partidului privind o eventuală ieşire de la guvernare.

„Foarte probabil că acest vot va conta, pentru că acesta era un amendament extrem de important pentru societate. Şi tocmai de aceea, dincolo de evaluarea PSD, sper ca 2,8 milioane de pensionari să ştie că pentru ei PNL, USR şi AUR au făcut un singur lucru – absolut nimic. La fel şi 300.000 de copii care să ştie că pentru aceste teme USR, PNL şi AUR au făcut absolut nimic”, a afirmat ministrul.

Politicianul PSD a precizat că secţiunea de asistenţă socială din bugetul Ministerului Muncii este mai mică cu 1,1 miliarde de lei faţă de alocarea de anul trecut.

„O certitudine, dincolo de ce spune oricine, este faptul că secţiunea de asistenţă socială din bugetul Ministerului Muncii este mai mică fix cu 1,1 miliarde de lei decât alocarea anterioară. Dacă vreţi să merg un pic şi mai departe, ca să vedeţi până unde se duce ipocrizia, vă spun că Ministerul Muncii pierde aproape 8 miliarde lei în total. Dar cine primeşte mult mai mulţi bani? Oare nu chiar Finanţele care împart banii, dar nu pentru cei pentru care am cerut noi? E de verificat asta. Sunt cifre seci şi ele nu vor putea fi contrazise de nimeni. Asistenţa socială are cu 1,1 miliarde de lei mai puţin în bugetul din 2026 comparat cu bugetul anterior”, a afirmat ministrul Muncii.

Supărarea lui Florin Manole

După o pauză de aproximativ trei ore, comisiile reunite de buget-finanţe au reluat votul asupra amendamentului PSD la bugetul Ministerului Muncii, precum şi asupra bugetului ministerului. Și la cel de-al doilea vot, amendamentul propus de Florin Manole a fost respins.

PSD propunea alocarea sumei de 1,1 miliarde lei, credite de angajament şi credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, în vederea acordării ajutoare sociale pentru familiile cu copii şi venituri reduse, pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap.

De asemenea, propunerea vizează acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de seniori din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2,35 miliarde lei.