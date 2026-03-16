Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)

Adrian Teampău
16 mart. 2026, 21:00
Florin Manole (PSD), ministrul Muncii. Sursa foto: Petre Florin Manole / Facebook
Cuprins
  1. Amendamentele PSD au fost avizate pozitiv
  2. Beneficiile propuse de PSD au costuri mai reduse

Amendamentele PSD, propuse prin pachetul de solidaritate, la proiectul de lege a bugetului, au fost aprobate în Comisia de Muncă a Parlamentului. Ministrul Muncii, Florin Manole, arată care sunt sumele necesare finanțării.

Amendamentele PSD au fost avizate pozitiv

Mihai Manole, ministrul Muncii, a declarat în emisiunea News Pass, difuzată de B1 TV că parte din amendamentele PSD, propuse prin pachetul de solidaritate au fost avizate de Comisia de Muncă din Parlament. El a arătat care sunt costurile acestor măsuri și de ce trebuie adoptate.

„Amendamentul principal este cel pe care l-am și trecut astăzi prin Comisia de Muncă. Este vorba despre amendamentul prin care asigurăm finanțarea pachetului de solidaritate referitor la one-off-uri pentru pensii dar și la creșterea beneficilor pentru copiii cu dizabilități, copiii din familii monoparentale și copiii din familiile foarte sărace din România, cu veniturii foarte mici”, a declarat Florin Manole.

Potrivit spuselor sale, beneficiile acordate pentru copiii cu dizabilități sunt foarte mici, motiv pentru care nu înțelege opoziția premierului Ilie Bolojan și a echipei sale.

„Chiar nu pot să înțeleg, pentru că până la urmă nu mi se pare greu de argumentat sau de înțeles. De ce beneficiile pentru un copil cu dizabilități trebuie să fie mai mari de 80 de lei în această țară. 80 de lei este o sumă derizorie. De exemplu, nu înțeleg de ce trebuie să argumentăm o dată în plus pentru faptul că o mamă singură cu doi copii trebuie să primească mai mult de 250 de lei pe lună ca beneficiu social”, a mai spus ministrul Muncii.

Beneficiile propuse de PSD au costuri mai reduse

Florin Manole a explicat că amendamentele PSD propuse la legea bugetului au costuri mai reduse, prin comparație cu cele care ar fi apărut dacă s-ar fi respectat legea.

Potrivit spuselor sale, indexarea alocațiilor pentru copii, conform legii, ar fi costat bugetul de stat un miliard de lei. Pe de altă altă parte, beneficiile sociale propuse de PSD au costuri de 350 – 360 de milioane de lei.

„Aceste sume sunt atât de mici încât n-ar fi trebuit ca indexarea lor să stârnească niciun fel de critică și de opoziție cu atât mai mult cu cât, în oglindă cu înghețarea alocațiilor, ele reprezintă doar 35% din buget. Adică un miliard ar fi costat indexarea alocațiilor, aceste beneficii ne vor costa 350-360 de milioane de lei. Deci nu este un efort bugetar excesiv”, a subliniat Florin Manole.

