PSD a votat în unanimitate, în ședința conducerii naționale, ca liderii partidului să revină la discuțiile în coaliția de guvernare pentru a analiza măsurile din . Informația a fost confirmată de liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Liderul a declarat că social-democrații vor reveni în pentru a discuta exclusiv despre restanţele din Pachetul 2 de austeritate. El a enumerat aici măsuri fiscale şi la cele din domeniul administraţiei locale. În acest context, Grindeanu a precizat că guvernul nu trebuie să meargă în parlament pentru asumarea răspunderii pe Pachetul 2 dacă măsurile nu s-au discutat în coaliție.

„S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le avem, în acest moment, în Pachetul 2 – restanţe care se referă la măsuri fiscale şi la cele din domeniul administraţiei.

Aşa cum am enunţat şi săptămâna trecută, şi în urmă cu două săptămâni, pe toate celelalte domenii din Pachetul 2 – cele care privesc eliminarea privilegiilor, pachetul pe sănătate, legea insolvenţei, propunerile care vin dinspre Ministerul Muncii, şi sunt destule – nu avem niciun fel de problemă. Astăzi, când vorbim, vorbim despre restanţe pe fiscal şi pe administraţie”, a spus preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu pune accent pe consens în coaliție

a arătat că a avut loc o întâlnire între reprezentanţi ai preşedinţilor de consilii judeţene și primari şi Guvern. În cazul acestor discuții au fost înaintate propuneri din partea administraţiei locale pentru măsurile care vizează administrația locală. Totodată, a spus el, PSD se aşteaptă ca ministrul Finanţelor să vină atât cu propunerile fiscale, cât şi cu impactul lor asupra bugetului şi cu o primă formă de rectificare bugetară.

„Astăzi, aşa cum v-am spus, mergem la coaliţie pentru a discuta aceste restanţe, doar pentru Pachetul 2”, a precizat el.

Sorin Grindeanu a declarat că indiferent de forma pe care Guvernul Bolojan o va alege pentru promovarea Pachetului 2, tot are nevoie consens în coaliție. Liderul PSD a răspuns atunci când a fost întrebat dacă acest pachet va trece prin asumarea răspunderii sau printr-un proiect de lege adoptat în Parlament.

„Şi o angajare a răspunderii înseamnă un consens în coaliţie. Nu poate un guvern de coaliţie să meargă cu o formă de angajare a unui pachet nediscutat în coaliţie. Dacă depăşim fazele de care aminteam – restanţele de la Ministerul Finanţelor şi de la Ministerul Dezvoltării –, nu văd o problemă”, a explicat Sorin Grindeanu.

Ședință de coaliție anunțată pentru 25 august

Grindeanu a subliniat necesitatea ca ministrul Finanțelor Publice să prezinte un studiu de impact care să arate ce consecințe vor avea măsurile propuse a fi adoptate.

„Pe fiscal, în continuare, nu avem o proiecţie, nu vedem un impact pe măsurile propuse, pentru că (..) vă dau un exemplu, creştem cu 70% impozitul pe clădiri, sau impozitul local, care este impactul pentru bugetele locale, cum facem sumele de echilibrare, care este sistemul pe care îl propunem? Doar să venim şi să spunem, să aruncăm aşa câte o propunere din asta, fără să avem în spate o analiză, eu, atâta timp cât sunt preşedintă la PSD, nu sunt de acord cu tipul ăsta de propunere.

De aceea am spus, că pe domeniul fiscal, adică la finanţe, pe fiecare propunere în parte, că e vorba despre ceea ce, pentru ce insistă PSD-ul, pentru taxarea multinaţionalelor, pentru a găsi pârghii prin care să taxăm externalizarea profitului din România, şi pentru acestea aştept să văd impactul. Asta nu poate să-l calculeze un partid sau altul. Aceste lucruri se fac la nivelul ministerului”, a precizat liderul interimar al PSD.

În această seară, luni, 25 august, ar urma să aibă loc o şedinţă a coaliţiei de guvernare în care să fie stabilit calendarul pentru asumarea răspunderii pe pachetului 2. Liderii PSD ar urma să participe la această şedinţă, după ce, în ultima lună, au absentat.