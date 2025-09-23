Radu Miruță a fost invitat recent într-o emisiune televizată, acolo unde a povestit o întâmplare amuzantă, din timpul unei recrutări. În cadrul aceluiași interviu, ministrul Economiei a vorbit despre procesul din spatele procesului de selecție a viitorilor angajați și ce criterii îi interesează în cadrul Guvernului.

Cum justifică Miruță faptul că multe companii private ajung să aibă problemele financiare

Radu Miruță a vorbit despre acuzațiile pe care antreprenorii sau le lansează la adresa statului, atunci când companiile lor ajung într-o situație dificilă. Acesta a explicat că astfel de probleme ale firmelor nu sunt mereu rezultatul deciziilor luate de stat, ci a unui management disfuncțional.

„La Hunedoara este o companie privată. Activitatea acelei companii, ca a oricărei companii private, pe statul român nu o interesează. Când o companie privată ajunge într-o situație neplăcută nu tot timpul e vina statului, că nu a luat statul decizii care să ducă acea companie acolo. Nu are multe pârghii la dispoziției statul ca să pună pe picioare o companie în care nu are decizie. Poate e management prost”, a declarat Radu Miruță, la .

Cum a reacționat un cetățean când a fost sunat de Radu Miruță

Radu Miruță a povestit o întâmplare amuzantă la care a luat parte atunci când a sunat o persoană care aplicase pentru o funcție într-o companie de stat, în cadrul proiectului Ministerul Economiei de a atrage oameni din mediul privat.

Ministrul Economiei a susțintu că proiectul este unul de succes, mii de oameni aplicând pentru funcții din cadrul structurilor de stat. Deși, în mod normal, nu se implică în procesul de , Radu Miruță a sunat una dintre persoanele care își depusese CV-ul și s-a trezit în mijlocul unui joc de convingere. Potrivit spuselor lui, interlocutorul său nu putea crede că stă de vorbă cu însuși minsitrul Economiei.

„În fiecare zi sunt numiți oameni acolo. Pe cei mai mulți dintre ei îi sună colegii mei, eu nu pot să mă uit pe 2.500 de CV-uri, se uită niște colegi și verifică și legal, că trebuie să îndeplinească niște condiții.

Am sunat chiar eu pe cineva și omului nu îi venea să creadă, îmi spunea că e o glumă de la radio, o farsă. I-am zis că eu sunt și că am sunat pentru că a aplicat. Omului nu îi venea să creadă că a fost sunat și că e o treabă serioasă.

Unul dintre ei m-a întrebat dacă sunt Daniel Buzdugan de la Radio ZU. I-am zis: «domnule, sunt ministrul Economiei», «fugi, dom’ne de aici cu ministrul Economiei», mi-a zis. Oamenilor nu le vine să creadă că din Guvernul României cineva îi apreciază”, a povestit ministrul Economiei.

Ce criteriu esențial trebuie să îndeplinească candidații pentru a lucra într-o companie de stat

Radu Miruță este de părere că proiectul Ministerului Economiei este o inițiativă extraordinară, care va aduce numeroase beneficii României. Cu toate astea, ministrul crede că există și riscuri. Acesta susține că există pericolul ca o persoană greșită să primească o poziție într-o companie de stat, iar asta pentru că CV-ul nu oferă suficiente informații despre o persoană, un viitor posibil angajat. Însă, un lucru e sigur: cei care obțin o funcție în cadrul structurilor publice au pregătirea profesională necesară pentru acea funcție.

Ministrul este hotărât să își asume un risc cu angajarea persoanelor din mediul privat și garantează că, dacă va numi o persoană nepotrivite, își va corecta greșeala.

„Cu unii mă voi putea păcăli și eu, că necunoscând niște oameni nu e suficient să te uiți după CV, dar îndeplinesc un criteriu esențial: au școală, sunt pregătiți profesional pentru asta. De multe ori, în breaslă te cam cunoaște lumea, că specialiști în faliment nu sunt pe toate drumurile. Mă voi putea păcăli, dar redresez”, a mai adăugat ministrul Economiei.