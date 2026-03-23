Acasa » Politică » Radu Miruță explică de ce sprijinul nostru pentru SUA nu e o operațiune ofensivă: „Vă spun o chestie oarecum internă” (VIDEO)

Radu Miruță explică de ce sprijinul nostru pentru SUA nu e o operațiune ofensivă: „Vă spun o chestie oarecum internă” (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 22:07
Radu Miruță explică de ce sprijinul nostru pentru SUA nu e o operațiune ofensivă: „Vă spun o chestie oarecum internă” (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / Radu Miruță
Cuprins
  1. Miruță: Eu nu-l contrazic pe domnul președinte Băsescu, însă…
  2. Miruță: Avioanele nu au voie să plece de acolo încărcate cu explozibili

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a declarat că până acum au ajuns în România șapte avioane-cisternă americane de realimentare. Miruță a insistat că aceasta nu este o operațiune ofensivă deoarece aceste aeronave „nu au voie să plece cu încărcătură explozivă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Miruță: Eu nu-l contrazic pe domnul președinte Băsescu, însă…

Despre avioanele-cisternă americane ajunse deja în România, ministrul Apărării a afirmat: „Șapte avioane, au fost cinci, au venit dimineață alte două. Azi dimineața am văzut și eu șapte, au zburat de pe Baza 90”.

Întrebat cum le răspunde celor, printre ei și fostul președinte Traian Băsescu, care spun că aceasta nu este o operațiune defensivă, cum pretind oficialii români, ci ofensivă, Miruță a explicat: „Eu nu-l contrazic pe domnul președinte Băsescu, însă și dumnealui a avut o nuanță, a spus că din datele pe care le are și s-a raportat la plecarea cu explozibil, situație care în realitate nu este așa”.

Miruță: Avioanele nu au voie să plece de acolo încărcate cu explozibili

„Să știți că înainte de a fi discuția în CSAT… Și acum vă spun o chestie oarecum internă din Ministerul Apărării, înainte de a se ajunge în fața Parlamentului. În baza adresei pe care noi am primit-o de la Statele Unite ale Americii, am revenit cu niște clarificări. Și rezoluția pe care am pus-o eu pe acele clarificări și am primit răspuns a fost ”vă rog să ne spuneți dacă există vreun scenariu în care ce vă punem noi la dispoziție va fi utilizat pentru a se pleca cu explozibil, cu încărcătură armată cu aceste aeronave”. Și s-a răspuns cu subiect și predicat: ”nu”.

Deci aeronavele pe care Parlamentul României le-a autorizat să vină la Baza 90 de la Otopeni sau să vină la baza de la Mihail Kogălniceanu, prin decizie pe care noi o dăm, nu au voie să plece cu încărcătura explozivă. Aceste aeronave sunt folosite de Statele Unite ale Americii acolo unde ele consideră. Nu este o aprobare pe care o dă ministrul Apărării sau Ministerul Apărării despre unde să plece aceste aeronave.

Parlamentul a autorizat ”să poată fi parcate acolo”. (…) Nu decidem noi. (…) Ce știm noi sigur este că nu au voie să plece de acolo încărcate cu explozibili”. (…) E pe document. Adică, totuși, avem și noi o bază militară. Nu se prea întâmplă lucruri chiar așa să poți să bagi în avion lucruri de care Armata Română să nu știe. Armata Română are modalități de a se asigura că aceste lucruri sunt respectate”, a mai explicat ministrul Radu Miruță.

