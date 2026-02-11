Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, a comparat tăierile de posturi în sistemul bugetar cu Auschwitz, lagărul în care naziștii au ucis evrei în masă.

Radu Oprea: Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz

Întrebat de HotNews ce tăieri de posturi a făcut anul trecut la Secretariatul General al Guvernului (SGG), Radu Oprea a spus că „nu am aplicat nicio ”.

„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Eu mă uit la oameni. Au plecat fără scandal, găsesc formule, oamenii lucrează, comunicăm în interiorul instituției, primesc și le spun și lucrăm împreună pe proiectele importante pentru țară. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi. N-am avut-o niciodată în viață”, a declarat Oprea, potrivit

El a precizat apoi că a scăzut costurile de la 6 la 5,3 milioane de lei: „Am scăzut costurile cu salariile. Au scăzut. Asta este important pentru bugetul de stat. Nu că am „tăiat” trei ospătari. Asta nu e un motiv de laudă. Niciodată. Trebuie să le faci cu cap ca oamenii să aibă demnitate”.

Oprea nu a semnat reducerea cu 40% a posturilor din Cancelaria premierului

Radu Oprea a mai declarat că nu a semnat reducerea cu 40% a posturilor din Cancelaria premierului deoarece implementarea printr-o Ordonanță de Urgență, cum vrea Mihai Jurca, șeful Cancelariei, ar fi contrară legii: „A ales domnul Cancelar o Ordonanța de Urgență care intră în contradicție cu Codul administrativ, articolul 22, aliniatul 3, care spune explicit, negru pe alb, și e cod, lege organică, două treimi din voturi în Parlament, spune explicit că reorganizarea se face prin Hotărâre de Guvern”.

Însă Mihai Jurca, omul premierului Ilie Bolojan, spune că nu e nicio problemă de legalitate: „În codul administrativ scrie foarte clar că funcționarea Cancelariei este guvernată de HG, dar anumite elemente din cadrul Cancelariei se pot modifica doar prin OUG, pentru că țin de codul administrativ și la fel și pentru Corpul de Control sau Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor”.

Șeful Cancelariei a spus că va mai avea discuții cu Radu Oprea pe acest subiect.