Raluca Turcan: Am fost nevoită să luăm bani de la alocaţii, ca să alimentăm bugetul de pensii pentru luna noiembrie (VIDEO)

Raluca Turcan (PNL), ministrul Muncii, a vorbit, marți, despre creșterile de pensii și alocații. Aceasta a explicat variantele de majorare susținute de ea, dar și cele care au rezultat în urma negocierilor cu PSD. Turcan a atras atenția că aceste creșteri se vor vedea în bugetul de stat și a reproșat lipsa de atenție a celor care au negociat din partea PNL.

Ministrul Muncii a mai afirmat că a vorbit zilnic în Guvern despre problemele cu plata pensiilor, dar nu a fost ascultată: ”Am fost nevoită să luăm bani de la alocaţii, ca să alimentăm bugetul de pensii pentru luna noiembrie”.

Turcan, despre creșterile de pensii și alocații

„Salariul minim am pregătit să fie majorat de la 1 ianuarie la 2550 lei. Am avut simulări pentru majorarea pensiilor între 6 și 12%. S-a ales varianta de 10% și majorarea pensiei minime sociale de la 800 la 1000 lei. Aici am avut o altă viziune: pensia minimă socială, pentru echitate în sistemul de pensii, această indexare ar trebui făcută cu același procent ca pentru celelalte pensii. Cât despre alocații, deja era pregătită majorarea cu 20% de la 1 ianuarie. Dacă vor decide să crească la 600 lei, vor trebui să crească actele normative”, a declarat Raluca Turcan.

Întrebată dacă există surse de finanțare, Turcan a răspuns: „Bani sunt. Întrebarea e unde sunt acești bani. Ei se găsesc la bugetul de stat. Ministerul Muncii și bugetul de asigurări sociale e anual subvenționat de la bugetul de stat. Anul acesta subvenția pentru Minister a fost de 17 miliarde au luat 3 la rectificare, vor trebui să ni-i dea înapoi pentru că i-au luat degeaba”.

Turcan, despre cheltuielile pe anul viitor. Posibil pericol legat de deficitul bugetar

„Cheltuielile antamate pentru anul viitor deja se ridică la 17,6 miliarde în calculele noastre – pachetul social, dar care exista deja în programul de guvernare, plus alte măsuri care decurg din aceste majorări.

Cei care au negociar ar fi trebuit să știe că atunci cnd indexezi pensiile se indexează și alte eneficii care se raportează la pensie. În martie e programată și majorarea indicelui social de referință, care atrage alte cheltuieli.

Ca să nu mai vorbim de sumele necesare pentru aplicarea legii cosnumatorului vulnerabil. Anul acesta avem nevoie de 422 de milioane cel puțin, iar anul viitor încă 630 de milioane cel puțin”, a mai declarat Raluca Turcan.

Turcan: Am luat bani de la alocații ca să plătim pensiile

Turcan a reproșat, luni, premierului demis Florin Cîțu că nu s-a preocupat de pensii, deși i-a atras atenția de o lună că nu sunt bani pentru plata acestora pe luna decembrie. În replică, Florin Cîțu a spus că ea ar trebui să-și asume, căci ea e ministrul Muncii.

„Adevărul va ieşi la iveală cel mai probabil în prima şedinţă de Guvern, când se va face rectificarea bugetară”, a spus acum Turcan.

Ea a mai precizat că a vorbit aproape zilnic în Guvern despre această problemă.

„Din nefericire, mi-a fost întoarsă inclusiv Hotărârea de Guvern pentru că nu erau bani în Fondul de rezervă, şi am fost nevoită să luăm bani de la alocaţii pentru luna noeimbrie, ca să alimentăm bugetul de pensii pentru luna noiembrie”, a mai declarat Raluca Turcan.