Rareș Bogdan: Aderarea la Schengen ne-ar aduce extrem de multe avantaje. Îndeplinim condițiile tehnice încă din 2011, de asta e puțin ciudat că încă stăm la ușă. Războiul din Ucraina a reevaluat șansele României (VIDEO)

Aderarea la spațiul Schengen ar aduce României extrem de multe avantaje, iar războiul din Ucraina a repoziționat țara noastră din punct de vedere geopolitic și geostrategic și i-a reevaluat șansele, a declarat eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL și lider al delegației române din PPE, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru.

Rareș Bogdan, pe B1 TV: România îndeplinește încă din 2011 condițiile tehnice pentru aderarea la Schengen

Întrebat ce ar însemna pentru România aderarea la spațiul Schengen, europarlamentarul liberal a explicat: „Extrem de multe avantaje – și nu sunt doar cele directe, pe care le văd toți românii în momentul când se mișcă, cu ușurință, între Belgia, Germania, Italia, Franța, Austria, Polonia, cele de graniță, practic, ridicarea totală a restricțiilor de graniță și verificarea pașapoartelor, pentru că asta este chestiunea cea mai simplă pe care o vede oricine în momentul în care e membru Schengen sau e non-Schengen”.

„Ține de nivelul de acceptabilitate la muncă, ține de modalitatea în care se transportă mărfurile, pentru că acolo este marea noastră problemă pe teritoriul european. Deși suntem teoretic pe același statut cu țările Schengen, în realitate mișcarea mărfurilor, a transportatorilor se face mult mai greoi și cu restricții, dar în mod normal, pe tot ceea ce înseamnă Schengen, noi îndeplinim toate condițiile tehnice încă din 2011. De asta este puțin ciudat că încă stăm la ușa Schengen”, a continuat Rareș Bogdan.

El a vorbit și despre demersurile făcute în acest sens.

„Eu, în calitate de șef de delegație al EPP România, am adresat o scrisoare deschisă tuturor șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană și în care am cerut politicos să ni se explice cum văd ei rezolvarea, pentru că românii nu mai pot fi ținuți la ușă. Aceeași întrebare am pus-o în mod direct doamnei Angela Merkel în momentul când a preluat Germania președinția Uniunii, în grupul EPP, și mi-a răspuns foarte ferm că România trebuie să intre alături de alte două state și că nu va fi considerată o intrare singulară. Doamna Merkel nu mai e acolo, e domnul Scholz. Am avut o dispută chiar în plenul Parlamentului European, la acea vreme cred că a fost dată și de presa din România, cu premierul olandez, cu Rutte, pe aceeași temă, pe mandatul trecut”, susține prim-vicepreședintele PNL.

În opinia liberalului, războiul din Ucraina a reevaluat șansele României din perspectiva intrării în Schengen.

„Ei bine, teoretic, Olanda se opune intrării României în Schengen. Practic, eu nu cred că e o politică a Olandei față de România, ci o chestiune mult mai complexă ce ține de o politică a statelor din Vest cu privire la Estul european. Tot ce v-am spus până acum a fost valabil într-o cheie de analiză până la începutul războiului din Ucraina. Războiul din Ucraina a repoziționat România din punct de vedere geopolitic, geostrategic și a reevaluat șansele României”, a mai spus Rareș Bogdan.