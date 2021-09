Rareș Bogdan: E o rușine că nu reușim să fim furnizori de materie primă, cereale, făină, carne / Economic, Florin Cîțu a făcut lucruri excepționale (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, spune că este rușinos că România nu reușește să fie un furnizor de cereale, de făină și de carne, importând anual de sute de milioane de lei.

Rareș Bogdan, pe B1 TV, despre nivelul importurilor

„Dacă noi vom veni cu aceste măsuri, dacă noi înțelegem că avem o șansă istorică datorită acestor 80 de miliarde negociate de președintele Iohannis, dacă noi vom înțelege că putem fi jucători pe plan economic, dacă noi vom înțelege următoarea chestiune, și am spus-o în două-trei locuri în țară atunci când i-am însoțit pe Florin Cîțu și pe colegii mei, și aș vrea s-o repet la dumneavoastră, le-am spus așa, dragii mei, dacă la sfârșitul acestei perioade de guvernare de doi ani și nouă luni noi, guvernul liberal, vom reuși să reducem la 50% importul de carne de porc, noi importăm 670 de milioane pe an carne de porc, dacă vom reuși să reducem importul de lapte zilnic, care este astăzi de 22% din totalul consumului, la 10%, dacă vom reuși să reducem importul de aluat congelat de la 220 de milioane la 100 de milioane, importul de legume de la 200 de milioane pe an la sub 100 de milioane, importul de furaje, care este de 370 de milioane pe an, la 105, plus la carmangerie, produse procesate de carmangerie, 270 de milioane importuri, dacă noi reușim asta… și ei (PSD, n.r.) importau usturoiul tot din China, ăla care e pișcăcios, și pătrunjelul tot din Ungaria, dar noi trebuie să reușim chestiunea asta pentru că e o rușine că nu reușim să fim furnizori de cereale, de materie primă, de făină, de carne. Noi trebuie să fim cei care sprijim. Noi avem 840.000 de ferme unifamiliale în România și mari ferme”, a afirmat eurodeputatul.

Rareș Bogdan spune că anul 2020 a fost unul complicat prin care PNL „a trecut cu bine”, iar Florin Cîțu a făcut „lucruri excepționale” din punct de vedere economic.

„Am avut un an complicat, 2020, a venit un adevărat tsunami, un adevărat război, am pierdut vieți omenești, a fost o încercare fantastică pentru PNL prin care a trecut bine. Economic, Florin Cîțu a făcut lucruri excepționale”, a adăugat liberalul, care a vorbit pe B1 TV și despre competiția din PNL, și despre negocierile cu USR PLUS.