Rareș Bogdan: Nu vom opri reforma în justiție iar PNL va veni cu o propunere de ministru acceptat de populație

Rareș Bogdan a declarat luni că și în situația în care PNL va alege să se alieze cu PSD la guvernare, obiectivele privind reformele vor continua:

„Fiecare membru al BPN are dreptul să își pună cuvântul, fiecare dintre ei își va expune punctul de vedere cu beneficii și perderi. Ce este cel mai important este ca în două-trei săptămâni să avem un Guvern. Mie mi-ar face mare plăcere ca până în ultim săptămână a acestei luni să avem un guvern valid. Știu exact calendarul PNRR. Sunt foarte multe obiective de pus în practică. Există un interes național ca această țară să continue obiectivele”, a declarat Rareș Bogdan.

Acesta a enumerat reforma administrativă, reforma administrativ-teriotirală și reforma constituției, dar și domeniul justiției printre priorități:

„Reforma și garantarea dreptului justiției este pentru noi un punct nodal, nu vom opri reforma în justiție iar PNL va veni cu o propunere de ministru al justiției care să fie acceptată de populație. În cazul în care se va ajunge la o colaborare pentru România cu cei din zona de stânga, acest lucru este unul vital pentru PNL. Suntem singurii care ar putea garanta că reforma în domniul Justiției continuăȚ.

El a precizat că în cazul unei colaborări cu PSD, mandatele vor fi distribuite paritar:

„Florin Cîțu este președintele partidului și are dreptul la opinie, eu cred că va trebui să luăm cât mai repede o decizie. Am mai vorbit la telefon doar zilele acestea cu Dacian Cioloș și alți colegi din USR. Am înțeles că au mai discutat diverși colegi și cu cei din partea stângă, din PSD. PNL va da premierul cum este absolut firesc, deși numele acestuia este apanajul președintelui.

Este absolut firesc ca în cazul în care continuăm să construim coaliția cu cei din USR să discutăm despre prezența sau nu a miniștrilor care și-au dat jos propriul guvern și dacă e cazul PSD, atunci vom face o alianță paritară excluzând însă miniștrii UDMR pentru că a fost un partener care s-a comportat elegant și corect”.