Rareș Bogdan: PNL, USR și UDMR ar mai avea nevoie de minim 9 voturi pentru a trece Guvernul / Astăzi vom sta de vorbă cu PSD, dar prima opțiune rămâne USR. PNL nu renunță la poziția de premier (VIDEO)

Rareș Bogdan susține că, fără parlamentarii care s-au retras din grupul partidului și fără minoritățile naționale, fosta coaliție ar mai avea nevoie de cel puțin nouă voturi în Parlament pentru învestirea Guvernului. Totodată, prim-vicepreședintele PNL a negat că liberalii s-ar fi întâlnit miercuri seară cu președintele Klaus Iohannis, după ce a apărut pe surse informația că șeful statului le-ar fi cerut să nu cedeze funcția de premier.

Rareș Bogdan (PNL), despre negocierile cu USR și PSD pentru formarea unei majorități parlamentare

„Știți bine părerea mea despre PSD. În același timp, sunt extrem de conștient că interesul României este de a avea un Guvern extrem de rapid. Astăzi, Partidul Național Liberal are 115 parlamentari, restul parlamentarilor până la 134 sunt în grupul domnului Orban, deci 115 parlamentari avem noi, 80 de parlamentari are USR, 30 de parlamentari are UDMR. Pentru a constitui o majoritate, mai avem nevoie de neafiliați, care sunt 5, sau de o parte din grupul minorităților naționale, care sunt 18. Am avea nevoie de minim 9 voturi pentru a trece un Guvern al dreptei, așa cum a fost”, a declarat Rareș Bogdan.

Prim-vicepreședintele PNL spune că întâlnirea cu USR de miercuri a fost una „extrem de bună” și „a lăsat speranța că lucrurile pot merge spre o refacere a coaliției”, cum de altfel declara și liderul liberalilor, Florin Cîțu, care spunea la capătul discuției cu Dacian Cioloș că „sunt șanse mari” să fie reconstruită fosta majoritate.

„Ieri am avut o întâlnire la Palatul Parlamentului cu Dacian Cioloș și echipa de la USR, a fost o întâlnire extrem, extrem de bună care a lăsat speranța că lucrurile pot merge spre o refacere a coaliției. Nu am vorbit despre persoane, nu am vorbit despre prim-ministru, nu am vorbit despre portofolii. Am vorbit despre ce nu a funcționat și despre obiective, despre ce livrăm populației, pentru că sunt mai puțin importante persoanele, fie că se numesc Drulă, fie că se numesc Cîțu, fie că se numesc Bogdan, fie că se numesc Barna. Întrebarea peste trei ani va fi ce am făcut în această perioadă, am reușit să facem reforme, am reușit să facem ceva să oferim ceva sau nu? Cum am implementat banii din PNRR, care e un adevărat Plan Marshall, cum am reușit să aducem bani din PNI să dezvoltăm comunitățile locale, astea au fost discuțiile, pe obiective și pe program de guvernare”, a adăugat Rareș Bogdan.

El susține că nu se pune problema ca liberalii să renunțe la postul de premier.

„Astăzi vom sta de vorbă cu cei din PSD. Nu se pune problema ca Partidul Național Liberal să renunțe în vreun fel la poziția de prim-ministru, dar în rest, înainte de orice, chiar dacă îmi e greu să stau de vorbă cu cei din PSD și nu ascund asta, nu îi simpatizez foarte mult, dar în același timp sunt un om conștient, care știe că majoritățile parlamentare sunt aritmetice. Ei au 156 de parlamentari, noi avem astăzi 115-119, vom sta de vorbă pe fiecare subiect. Cu siguranță, dacă ne păstrăm individualitatea și dacă vom reuși să venim cu un plan foarte clar de reformă pentru România, vom găsi cea mai bună soluție. Din punctul meu de vedere, prima opțiune rămâne indiscutabil USR, dar în cazul în care aritmetic nu putem constitui o majoritate atunci suntem nevoiți să stăm de vorbă (cu PSD, n.r.), așa cum au stat CDU și SPD după 40 de ani de război, în Germania (…)”, a mai afirmat Rareș Bogdan.