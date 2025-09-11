Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat pe cine susține la Primăria Capitalei: “Evident că îmi doresc o continuitate” (VIDEO)

Președintele a vorbit în cadrul unui interviu exclusiv pentru B1 TV, realizat de Ioana Constantin, realizatoarea emisiunii “Politica zilei”, și despre tensiunile din coaliția de guvernare.

Nicușor Dan a dat asigurări că, deși există discuții publice despre tensiuni și scandaluri în cadrul coaliției, se estimează că Guvernul își va duce mandatul la bun sfârșit.

Ce a spus președintele României despre alegerile de la Primăria Capitalei

Președintele a fost întrebat și despre alegerile care vor urma pentru Primăria Capitalei, dacă sunt probleme.

“Atâta timp cât e un post liber, așa cum este și la Consiliul Județean Buzău, și înțeleg că mai sunt vreo 10 locuri din țara asta, se pune problema.

Da, trebuie transată problema asta pentru a nu prelungi interimatul, dar decizia este a coaliției despre când să se dea Hotărârea de Guvern, cum să facă astfel încât că… e un calendar acolo, da… Nu trăim în cincI eprubete. Adică, evident că există o influență, dacă trece pachetul de măsuri trei, într-o anumită dată și alegerile sunt două zile mai târziu, e o interferență.

Și atunci trebuie să existe niște socoteli pe care membrii coaliției să și le facă, astfel încât lucrurile să fie cât mai…”.

Are Nicușor Dan vreun candidat preferat la Primăria Capitalei?

Întrebat dacă are un candidat preferat pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a răspuns:

“Eu, ca persoană particulară, da. Eu, ca președinte, n-am voie să am.

Evident că îmi doresc o continuitate și, în special, în zona de transport public, pentru că principala problemă a Bucureștiului, azi, e traficul și singura soluție e transportul public”.

Ce a spus Nicușor Dan despre Cătălin Drulă, în urmă cu două luni

Reamintim că, în urmă cu două luni, Nicușor Dan s-a întâlnit cu fostul lider USR, Cătălin Drulă.

Nicușor Dan a declarat atunci că Drulă are profilul necesar pentru a ocupa funcția de Primar General al Bucureștiului. Afirmația a venit după ce cei doi s-au întâlnit pentru a discuta despre problemele și prioritățile orașului, în special despre transportul public și infrastructura de mobilitate.

Întâlnirea dintre cei doi a vizat în primul rând chestiunea transportului, pe care Nicușor Dan o consideră cea mai mare problemă a Capitalei.

„Am discutat cu domnul Drulă foarte multe lucruri legate în special de transportul din Bucureşti. Ştiţi că este pasionat de chestiunea asta. Avem şi nişte alegeri care probabil că tot în şedinţa coaliţiei de azi, poate ştiţi mai bine decât mine ce s-a decis, urma să se decidă cu privire la data la care urmează să fie alegerile din Bucureşti”, a spus Nicușor Dan, în urmă cu 2 luni.

Întrebat atunci ce apreciază la fostul ministru al Transporturilor, Nicușor Dan a subliniat că experiența lui Cătălin Drulă în domeniul mobilității urbane reprezintă un atu important pentru orice candidat la Primăria Capitalei.

„Cineva care are expertiză pe transporturi e bine venit în această competiţie. Atât”, a precizat Nicușor Dan în luna iulie.

Întrebat direct dacă fostul lider USR ar avea profilul unui primar al Capitalei, Nicușor Dan a confirmat fără ezitare:„Sigur, da!”, a răspuns liderul statului atunci.

Cine sunt posibilii candidați la Primăria Generală

Europarlamentarul Gabriela Firea, fost primar general între 2016 și 2020, nu exclude o revenire în cursă. Firea a pierdut deja de două ori în fața actualului edil, Nicușor Dan – în 2020 și din nou în 2024 –, însă rămâne o figură importantă în PSD și are o bază solidă de susținere, în special în rândul alegătorilor tradiționali ai partidului.

Deși nu și-a confirmat oficial candidatura, Firea este considerată de mulți social-democrați o opțiune viabilă pentru a recâștiga Primăria Generală.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este una dintre variantele liberale pentru Primăria Capitalei. Ciucu a declarat recent că așteaptă stabilirea unei date oficiale a alegerilor pentru a putea vorbi deschis despre o candidatură.

El a confirmat că PNL are deja sondaje interne privind opțiunile pentru București. Experiența sa ca primar de sector, unde a promovat proiecte de infrastructură și digitalizare, ar putea fi un argument pentru liberali.

O altă variantă pentru liberali este Stelian Bujduveanu, fost viceprimar al Capitalei și actual primar interimar. Deja aflat la conducerea administrației bucureștene după suspendarea lui Nicușor Dan, Bujduveanu ar putea beneficia de avantajul vizibilității în perioada preelectorală.

Fostul ministru al Transporturilor și fost președinte al USR, Cătălin Drulă, a anunțat deja că va intra în cursa pentru Primăria Generală. El a subliniat că speră să obțină sprijinul Coaliției de guvernare și mizează pe experiența sa în domeniul infrastructurii de transport.

Sebastian Burduja, președintele PNL București și fost ministru al Energiei, a candidat și la alegerile trecute pentru Primăria Capitalei. Deși deocamdată nu și-a anunțat oficial intenția de a intra în cursă, Burduja a declarat că este nevoie de un candidat unic al Coaliției pentru București.

Fost consilier general al Municipiului București, Ana Ciceală și-a anunțat deja candidatura, beneficiind de sprijinul partidelor SENS și URS. Cunoscută pentru implicarea sa în proiecte civice și pentru opoziția față de vechile administrații, Ciceală mizează pe electoratul nemulțumit de oferta partidelor mari.