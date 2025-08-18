B1 Inregistrari!
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă poate afirma că PSD nu va face alianță cu AUR

Ana Maria
18 aug. 2025, 15:36
Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost tranșant în privința unui subiect intens dezbătut, și anume, o posibilă colaborare între PSD și AUR.

Cum justifică liderul PSD actuala coaliție

„Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și am luat decizia într-un cadru larg. Noi suntem un partid serios și nu facem coaliții pe picior”, a declarat Grindeanu.

Întrebat explicit dacă poate afirma că PSD nu va face alianță cu AUR, Sorin Grindeanu a răspuns: „În mandatul meu, da”

Grindeanu a subliniat că direcția actuală este clară și că PSD rămâne fidel deciziei luate.

„Această coaliție merge înainte”, a adăugat președintele interimar al partidului.

Relația lui Sorin Grindeanu cu premierul Ilie Bolojan

Pentru a întări ideea stabilității coaliției, Grindeanu a menționat că vorbește zilnic cu premierul Ilie Bolojan la telefon și că s-au întâlnit de mai multe ori, față în față, în ultima săptămână.

Replica lui George Simion despre guvernarea AUR

Declarațiile lui Grindeanu vin în contextul în care liderul AUR, George Simion, a afirmat, recent, că intrarea partidului său la guvernare este „inevitabilă”.
Simion a transmis și un mesaj direct către PSD: să se reîntoarcă „către poporul român” și să accepte o guvernare în care premier să fie Călin Georgescu.

