B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Războiul din Orientul Mijlociu. România a procedat corect punând la dispoziția SUA două aeroporturi. Ce spune Băsescu despre finalul conflictului VIDEO

Adrian Teampău
31 mart. 2026, 22:57
Traian Băsescu Sursa foto: Captura video B1TV
Cuprins
  1. Ce crede Traian Băsescu despre statul român
  2. Când se va termina războiul din Orientul Mijlociu
  3. Traiam Băsescu, despre diferența dintre SUA și Europa

Traian Băsescu crede că statul român a procedat bine punând la dispoziția Statelor Unite bazele americane pentru avioanele de alimentare. El a precizat că România nu a fost solicitată să se implice cu forțe militare în războiul din Orientul Mijlociu.

Ce crede Traian Băsescu despre statul român

Fostul președinte al României consideră că statul român nu a greșit punând la dispoziția armatei americane două aeroporturi. În opinia lui Traian Băsescu, țara noastră nu putea reacționa altfel, dat fiind situația în care se află. Cu atât mai mult cu cât Donald Trump nu a solicitat participarea cu forțe militare la războiul cu Iranul.

„Am procedat corect. Noi toți suntem de acord că SUA sunt garantul securității noastre, în Europa. Nu cred că poate fi refuzată America în orice condiții. Nu ne-au cerut să mergem cu ei în Golf, nouă României. Au cerut-o Marii Britanii și Franței, cei care au capabilități să o facă. Nouă ne-au cerut să utilizeze două aeroporturi”, a precizat Băsescu.

Potrivit spuselor sale, România are o situație diferită față de alte state europene membre NATO, deoarece nu are focoase nucleare pe teritoriul său. Scutul de la Deveselu, a precizat el, este o armă defensivă. Iar din acest motiv, avem dreptul să analizăm cererile partenerilor americani diferit față de alte state.

„Iar situația noastră este diferită decât a altor state din Uniunea Europeană. În timp ce alte state au focoase nucleare, deci arme ofensive, pe teritoriul lor, noi avem arme defensive, scutul de la Deveselu. Cred că avem dreptul să judecăm puțin altfel decât alte state ale UE sau ale NATO”, a spus Băsescu.

Când se va termina războiul din Orientul Mijlociu

Întrebat dacă poate estima când se va încheia conflictul din Orientul Mijlociu, Traian Băsescu a declarat că este greu de spus. El s-a arătat convins că o debarcare americană pe teritoriul iranian ar avea șanse reduse să reușească.

„E discutabil cât de repede vrea să plece. S-ar putea să fie tot o minciună pe care o propagă. Am văzut și un flimuleț de intoxicare ce ne arată exact unde vor debarca trupele. Și o doamnă dintr-un bordel care spune că, dansatoare fiind, a aflat de la militari unde vor debarca. Deci este un filmuleț de intoxicare pentru publicul larg. Eu cred că Donald Trump, dacă mai are puțin respect pentru țara lui, ar trebui să înceteze ostilitățile și să nu încerce o dezastruoasă debarcare a trupelor terestre în teritoriul iranian pentru că are puține șanse să reușească. Iranienii sunt un popor foarte mândru în felul său și nu cred că le vor spune militarilor americani «bine ați venit, avem niște flori pentru voi» S-ar putea să fie o primire foarte rece în cazul unei încercări de debarcare”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a spus că iranienii nu se vor lăsa doborâți așa ușor precum crede Donald Trump. În opinia sa o ieșire din război, în acest moment, ar putea crea condiții de negociere cu regimul de la Teheran. S-ar putea discuta inclusiv despre eliminarea riscului ca Iranul să construiască o bombă nuclară.

 „Cred că încetarea conflictului și resetarea situației poate fi rezolvată doar prin retragerea imediată a SUA din Golf. Îj promitem domnuluI Trump că-l credem când ne spune că a câșigat, că a distrus flota militară americană, că a distrus aviația, că a distrus zece mii de obiective bombardate, doar să plece. Pentru că în felul acesta se pot crea condiții de negociere cu Iranul inclusiv pentru eliminarea acelui risc extraordinar pe care îl reprezintă îmbogățirea uraniului și realizarea bombelor atomice”, a mai spus fostul președinte.

Traiam Băsescu, despre diferența dintre SUA și Europa

Fostul președinte a vorbit, în finalul intervenției sale, despre diferența dintre regimul din Statele Unite și democrațiile europene. El a arătat că, forțele militare europene nu ar fi putut să intervină în Iran, la cererea lui Donald Trump deoarece ar fi avut nevoie de aprobarea parlamentelor.

Traian Băsescu a declarat că, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în SUA, unde șeful de la Casa Albă a decis să declanșeze războiul, în Europa este nevoie de aprobarea parlamentarilor.

„Aș face o ultimă remarcă Dl Trump nu înțelege că țările europene care sunt și membre NATO au nevoie de aprobarea parlamentelor pentru a trimite trupe în afara teritoriului… Or parlamentele europene nu ar fi aprobat o ieșire a armatelor lor pentru un război în Golf. Este un lucru important de care domnul Trump nu ține cont”, a subliniat Băsescu.

Tags:
Politică
Politică
Politică
Politică
Politică
Politică
Politică
Politică
Politică
Politică
Ultima oră
