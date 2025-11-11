B1 Inregistrari!
Războiul vicepremierului Oana Gheorghiu cu magistrații. Declarațiile exclusive ale vicepreședintelui CSM (VIDEO)

Adrian A
11 nov. 2025, 11:52
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune vicepreședintele CSM despre plângerea penală
  2. Război între Guvern și magistrați. Rolul Oanei Gheorghiu

CSM vine cu noi detalii în privința plângerii penale pe care a depus-o la Parchetul General împotriva Oanei Gheorghiu, aflată în plin război cu magistrații pe tema pensiilor speciale.

Ce spune vicepreședintele CSM despre plângerea penală

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a venit cu noi declarații în privința plângerii pe care Consiliul Superior al Magistraturii a depus-o împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Reprezentantull CSM susține că declarația a fost exagerată și instigă la ură. Dar decizia este la procurorul care instrumentează cazul.

„Discuția s-a încheiat în momentul în care CSM s-a decis să depună această plângere penală. Acum, plângerea penală urmează un curs firesc. CSM este un organ format din magistrați aleși care iau deciziile prin vot. Iar votul pe această plângere a fost majoritar. Nu cred că această plângere penală e de natură să suscite un asemenea interes public.”, a declarat în exclusivitate pentru B1 TV, vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu.

Război între Guvern și magistrați. Rolul Oanei Gheorghiu

Procurorul Claudiu Sandu dă de înțeles că Oana Gheorghiu a fost împinsă de Ilie Bolojan să dea asemenea declarații pentru a avea un ascendent asupra magistraților în eventualele negocieri.

„Nu consider că puterea judecătorească este în război cu puterea executivă. Trebuie să stăm la masă. Dar puterea executivă, în loc să stea de vorbă cu puterea judecătorească, iese cu astfel de declarații. Cum să spui că magistrații i-au pâinea de la gura copiilor? Asta e noua normalitate, din păcate, scandalul și spectacolul public. În loc să stăm la masă și să găsim soluții. 

Doamna Gheorghiu a exagerat. Dacă a depășit o limită a infracțiunii vom afla de la procurorul care va instrumenta acest caz și va da o soluție. Observ o lipsă totală a Guvernului de a rezolva adevăratele probleme ale societății românești. Și vorbesc de corupție, de hoție, de miliardele de euro pierdute din fondurile europene.

Noi suntem deschiși la discuții. Este normal să vrei să reformezi un sistem care a fost făcut prost, tot de puterea executivă. 

Declarația Oanei Gheorghiu este exagerată. Noi am apreciat că au existat indicii de instigare la ură. Acum, suntem noi magistrații în centrul acestei uri. Nu este o răzbunare la adresa Oanei Gheorghiu. Există o diferență între declarații nedrepte și declarații care instigă la ură.”, a mai declarat vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu.

