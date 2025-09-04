Reacția lui Florin Spătaru (PSD), după ce ÎCCJ a decis să atace la CCR reforma pensiilor magistraților: „Sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale” (VIDEO)

, fostul ministru al Economiei, a reacționat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, după ce Curtea Supremă a decis să atace la CCR legea privind pensiile magistraților.

Spătaru consideră că este dreptul magistraților de a decide asupra acestei sesizări la și speră ca legea, în forma actuală, să îndeplinească toate cerințele constituționale și să nu existe motive pentru ca CCR să o refuze.

Ce spune Florin Spătaru despre sesizarea la CCR

Florin Spătaru susține că legea reprezintă o ajustare echitabilă în raport cu activitatea desfășurată de magistrați și cu sistemul de pensii aplicabil în România, fără a afecta statutul magistratului.

“Ceea ce decid magistrații, e dreptul dânșilor de a decide asupra acestei sesizări la CCR. Eu sincer sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale și să nu existe un motiv pentru care Curtea Constituțională să refuze această lege, care a fost asumată prin răspundere guvernamentală.

Cred că e o reparație, în primul și în primul rând, a sistemului de pensii. Nu sunt de acord cu faptul că printr-o astfel de lege este invalidat statutul magistratului. Ea a fost o problemă a pensiilor, care, într-adevăr, trebuie să fie unele juste, echitabile pentru acești magistrați, unde, recunosc, în cursul activităților profesionale sunt privați de anumite drepturi. Dar prin această lege a pensiilor, nu aduci… noi, cel puțin, cei care au făcut această lege, nu afectează în vreun fel statutul magistratului. Este, până la urmă, o ajustare echitabilă în raport cu activitatea pe care magistrații o desfășoară și în raport cu sistemul de pensii care este aplicabil în România, pentru că dacă am fi vorbit de o altă țară, probabil că acolo era o altă discuție. Dar aici vorbim de sistemul de pensii din România”, a precizat Spătaru.