Realizările lui Nicușor Dan în fruntea Primăriei București. Ce s-a schimbat în Capitală, după ce a devenit el primar (VIDEO)

a spus în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, care sunt realizările sale la .

„Am stabilizat financiar, am găsit primăria aproape în faliment”

Printre acestea se numără stabilizarea financiară a primăriei, care era aproape în faliment, și realizarea de investiții semnificative în infrastructura orașului, cum ar fi înlocuirea a 200 km de conducte de termoficare, ceea ce este de aproape trei ori mai mult decât a fost realizat de toți predecesorii săi din ultimii 30 de ani.

De asemenea, a introdus primele tramvaie noi după Revoluție, un total de 100 de tramvaie, ceea ce a condus la o creștere de 40% a numărului de oameni care folosesc transportul în comun.

“Am stabilizat financiar, am găsit primăria aproape în faliment și, cum v-am spus, suntem 4 trepte rating peste ratingul național. Deci în momentul ăsta, și piața financiară, și investitorii, firmele de construcții de care avem nevoie au încredere în noi că îi plătim și vin la licitații – primul lucru, apoi pe termoficare, care era în colaps, aproape, am schimbat conductă cam dublu față de toți primarii dinainte – 200 de km.

E dublu față de toți cei dinainte. Ei au făcut 120, noi am făcut 200”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă într-un singur mandat al său au schimbat 200, iar cei din ’90 până în prezent au făcut doar 120, primarul General a răspuns:

“Da, pe rețeaua principală. Pe transportul public, am adus primele tramvaie după Revoluție și știți că tramvaiele sunt foarte scumpe, 2-3 milioane de euro un tramvai, noi am adus 100 și, în fine, o să continuăm. Avem pe fondurile care urmează și, cel mai important, avem o creștere de 40 % pe oameni care folosesc transportul în comun, pentru că am colaborat cu Google Maps, pentru că am externalizat curățenia. În fine, am făcut niște lucruri pe transportul în comun și oamenii folosesc mai mult transportul în comun”, a mai adăugat acesta.

„Gabriela Firea a venit și a cumpărat 400 de autobuze Otokar, dar nu le-a plătit”

Radu Buzăianu: “Am văzut chiar la Dragoș Pătraru, la podcast, că ați clarificat o treabă, că în primul an ați părut destul de absent. Mi s-a părut foarte logică situația respectivă și scoaterea primăriei din această stare falimentară, în sensul în care în primul an nu puteați să comunicați pentru că …”

Nicușor Dan: “Descurajam oamenii cu care mă întâlneam, exact.

Adică Gabriela Firea a venit și a cumpărat 400 de autobuze Otokar. Sunt bune, circulă prin oraș, dar nu le-a plătit. Adică s-a angajat că le plătește și nu le-a plătit.

Și oamenii ăia au venit la mine și mi-au spus domnule, noi putem să vă blocăm conturile, ce facem? Și dacă ne-ar fi blocat conturile, nu am fi putut…. cum am și avut cont conturi blocate de firme mai mici, n-am fi putut să facem nicio investiție”.

Răzvan Zamfir: “Ați fi putut să plătiți salarii, de exemplu?”

Nicușor Dan: “Salarii poți să plătești, doar investiții nu ai voie să faci”.