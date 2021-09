Robert Sighiartău: Mâine vom lua o decizie privind demisiile miniștrilor USR PLUS și situația secretarilor de stat și a prefecților / Dacă vor să guverneze cu PNL, trebuie să respecte deciziile PNL (VIDEO)

Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, a precizat că liberalii se reunesc într-o ședință a Biroului permanent național, miercuri, de la 10, unde vor stabili drumul pe care îl parcurg în continuare și vor lua o decizie cu privire la miniștrii demisionari ai USR PLUS și la ceilalți angajați pe care i-a trimis partidul în Guvern, dar pe care vrea să îi păstreze în funcții.

„Deci nu înțeleg încă dacă USR PLUS a luat o decizie de ieșire de la guvernare sau nu”, a declarat Robert Sighiartău la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, marți seară, pe B1 TV.

Robert Sighiartău: Dacă USR PLUS vrea să guverneze cu PNL, trebuie să respecte deciziile PNL

Întrebat dacă premierul Florin Cîțu va începe de miercuri să opereze eliberări din funcții pentru secretarii de stat, prefecții și alți angajați trimiși de USR PLUS în aparatul de stat, secretarul general al PNL a precizat: „Mâine, la ora 10, vom avea un Birou permanent național și vom lua o decizie și în acest sens, să vedem exact care este drumul pe care îl vom parcurge în continuare, inclusiv cu situația în care suntem. Pentru că cei de la USR PLUS, așa cum ați spus, și-au dat demisia doar miniștrii, iar pe secretari de stat, prefecți, subprefecți vor să îi păstreze în funcții. Deci nu înțeleg încă dacă USR PLUS a luat o decizie de ieșire de la guvernare sau nu. Dacă ei vor să guverneze cu Partidul Național Liberal, trebuie să respecte Partidul Național Liberal și deciziile Partidului Național Liberal, iar în acest moment Partidul Național Liberal a spus foarte clar că îl susține în continuare pe Florin Cîțu premier”.

„Nu putem accepta o colaborare cu USR PLUS de genul acesta, că într-o zi se supără domnul Stelian Ion, șantajează primul-ministru al României, care este din partea Partidului Național Liberal, și dacă nu se întâmplă ce vrea domnul Stelian Ion, pleacă de la guvernare și condiționează primul-ministru. Nu se întâmplă așa într-o țară”, a adăugat Robert Sighiartău, care spune despre USR PLUS că s-a comportat ca un partid imatur.

Întrebat dacă Florin Cîțu a aprobat demisiile miniștrilor USR PLUS, el a adăugat: „Urmează mâine, la ora 10, să luăm o decizie în acest sens”.