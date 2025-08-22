B1 Inregistrari!
România are nevoie urgent de un pachet de relansare economică. Radu Oprea: „Este nevoie ca antreprenorii, cetățenii să aibă sentimentul că lucrurile merg într-o direcție corectă" (VIDEO)

România are nevoie urgent de un pachet de relansare economică. Radu Oprea: „Este nevoie ca antreprenorii, cetățenii să aibă sentimentul că lucrurile merg într-o direcție corectă” (VIDEO)

Adrian Teampău
22 aug. 2025, 13:44
România are nevoie urgent de un pachet de relansare economică. Radu Oprea: „Este nevoie ca antreprenorii, cetățenii să aibă sentimentul că lucrurile merg într-o direcție corectă” (VIDEO)
Foto: Facebook @ Ștefan Radu Oprea

Guvernl trebuie să adopte, într-un timp cât mai scurt un pachet de măsuri care să ducă la relansarea economică pentru ca cetățenii și antreprenorii să capete încredere că lucrurile merg într-o direcție bună.

Cuprins:

  • Ce măsuri pregătește PSD pentru relansarea economică
  • Pachetul economic nu va pune presiune pe buget

Ce măsuri pregătește PSD pentru relansarea economică

Social-democratul Radu Oprea, seretarul general al Guvernului a avertizat că economia României trebuie să continue să crească pentru a nu intra într-un blocaj. El a făcut o serie de comentarii cu privire la acest lucru în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai.

Potrivit spuselor sale, PSD pregătește un set de asemenea măsuri care va fi prezentat public în perioada următoare. Radu Oprea a declarat că în ședința Biroului Politic Național al partidului a fost prezentat un prim draft a acestui set de măsuri.

„Sunt obligatorii aceste măsuri de relansare economică. La PSD lucrăm la un astfel de pachet de măsuri pentru relansare economică, pentru că tot este moda pachetelor. Am spus în ședința de lunea trecută de Birou Politic Național că avem un prim draft. Deja sunt și alți colegi care au venit, în această perioadă, cu propuneri din domeniile lor de activitate, de măsuri care pot să ducă la relansarea economică.

Luni vom avea o nouă întâlnire și eu sper să avem un document cât mai repede astfel încât să putem vorbi public despre conținutul acestor măsuri, cum pot să impacteze benefic economia”, a spus Radu Oprea.

 Pachetul economic nu va pune presiune pe buget

Secretarul general al Guvernului a afirmat că România a avut o creștere economic, mică, dar care nu trebuie să stagneze. Radu Oprea a explicat că oamenii au nevoie de încredere, să vadă că toată această perioadă de austeritate va avea o finalitate și va duce într-o direcție corectă. Or, pentru acest lucru să se întâmple este nevoie de un astfel de pachet de stimulare și relansare economică.

„Am avut o creștere economică de 0,3%, pare mică, dar în comparație cu ce se întâmplă în Europa astăzi, este bine că economia românească continuă să crească. Însă, este nevoie de încredere ca să crești economia, este nevoie ca antreprenorii, ca cetățenii să aibă sentimentul că lucrurile merg într-o direcție corectă și atunci ai nevoie de un astfel de pachet care să stimuleze creșterea economică și relansarea economiei”, a spus Radu Oprea.

Totodată, Oprea a precizat că măsurile pe care le propun cei de la PSD nu vor afecta deficitul bugetar. Dimpotrivă, după adoptarea acestui pachet, vor fi încasări mai mari la bugetul de stat.

„Pot fi și sunt identificate măsuri care nu vin cu cheltuieli suplimentare pe bugetul de stat. Lucrul acesta îl spun foart clar. Nu vom veni cu măsuri care să aducă noi poveri pe bugetul de stat. Din contra, aș putea să spun, urmare a acestui pachet de relansare economică vor fi încasări la bugetul de stat pentru că economia va merge mai bine”, a subliniat Radu Oprea.

