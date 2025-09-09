România își consolidează capacitatea de apărare pe bani europeni. CE va aloca 17 miliarde de euro prin programul SAFE

România va beneficia de o alocare financiară de aproape 17 miliarde de euro, în cadrul programului , pentru a-şi consolida capacitatea de . Este cea mai mare finanțare, alocată de , după cea destinată Poloniei.

Cuprins:

Care sunt caracteristicile programului SAFE

SAFE este un instrument european a cărui buget total se ridică la 150 de miliarde de euro și a fost creat pentru a sprijini statele membre să facă investiţii rapide în industria şi tehnologia de apărare. Programul va fi operațional până la 31 decembrie 2030 și constă în accesarea unor împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani şi o perioadă de graţie de 10 ani. În funcţie de opţiune, poate fi acordată şi o prefinanţare de 15% din împrumut.

Finanţarea în cadrul acestui instrument are şi rolul de a stimula o abordare comună pentru achiziţia urgentă a produselor pentru nevoile apărării într-o manieră care să consolideze industria europeană de apărare, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea forţelor şi echipamentelor.

Programul este expresia solidarităţii europene faţă de nevoia unei apărări colective moderne şi reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării şi crearea unei pieţe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan naţional de investiţii în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană.

Suma alocată României, de Comisia Europeană, este de 16,68 miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, alocarea financiară va veni pe trei direcții: componenta de apărare; componenta bugetară și componenta de infrastructură. Prin împrumuturi cu dobândă avantajoasă, România va putea finanţa proiecte esenţiale pentru modernizarea echipamentelor militare şi pentru dezvoltarea capacităţii proprii de producţie.

Anunțul făcut de Ministerul de Finanțe

Ministerul Finanțelor Publice a transmis un comunicat de presă în care a arătat că banii reprezintă un sprijin dedicat modernizării sistemului militar și dezvoltării industriei de apărare. Ministrul Alexandru Nazare susține că banii au fost alocați în urma unor negocieri „intense” cu Comisia Europeană.

„Alocarea de 16,68 miliarde de euro confirmă faptul că Comisia Europeană recunoaşte atât nevoile de securitate, cât şi rolul activ al României în consolidarea unei Europe mai sigure. Aceşti bani reprezintă un sprijin major pentru modernizarea sistemului militar şi pentru dezvoltarea industriei de profil, într-un moment în care întărirea siguranţei naţionale este vitală.

Am obţinut această finanţare prin negocieri intense, fără a pune presiune suplimentară pe bugetul naţional, ceea ce este esenţial în actualul context economic. În acelaşi timp, aceste fonduri ne permit să garantăm mai multă siguranţă cetăţenilor din România, într-o perioadă marcată de provocări geopolitice majore”, susține Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Totodată, se arată în comunicat, Ministerul Finanțelor va colabora cu celelalte structuri implicate în derularea acestor finanțări pentru a finaliza documentaţia necesară şi pentru a asigura o absorbţie rapidă şi eficientă a fondurilor, în conformitate cu obiectivele strategice de securitate ale României şi ale Uniunii Europene.

Direcțiile pe care vor fi derulate finanțările

Participarea României la programul SAFE are trei direcții majore de finanțare: componenta de apărare, care presupune o planificare pe următorii 5 ani a achiziţiilor de tehnică militară, realizate în parteneriat cu ţările europene, pentru creşterea capacităţii de apărare.

„Vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară şi vom deveni parte a lanţurilor valorice ale industriei de apărare europene”, se arată într-o comunicare a guvernului.

A doua componentă este cea bugetară. Astfel, achiziţiile de tehnică militară din urmatorii 5 ani vor fi plătite din această alocare, printr-un credit cu dobânzi avantajoase, cu perioadă de graţie de 10 ani şi termen de rambursare de 40 de ani.

Cea de-a treia componentă este cea de infrastructură, prin care se propune construcția unei infrastructuri mixte civilă şi militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 şi A8, Paşcani- Suceava-Siret, respectiv Paşcani-Iaşi-Ungheni.

Următorul pas după stabilirea alocării financiare este negocierea tehnică pentru definitivarea listei proiectelor ce urmează a fi finanţate, în septembrie şi octombrie. Ulterior va fi stabilită lista finală a proiectelor finanţate prin mecanismul SAFE, menţionează Guvernul.